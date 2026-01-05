Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis luni că echipele de intervenție continuă lucrările în teren pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în zonele afectate de ninsori, viscol și condiții meteo dificile.

„În zilele acestea dificile, cu vreme extremă, viscol şi acces greu în multe zone, vreau să le mulţumesc electricienilor din teren. Peste 500 de oameni, organizaţi în 173 de echipe, lucrează fără pauză pentru a readuce lumina în casele românilor. Este o muncă grea, în condiţii care nu se văd, dar care face diferenţa pentru mii de familii. Doar în ultimele 2 ore, aproape 6.000 de gospodării din judeţul Alba au fost reconectate la reţea”, a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit acestuia, intervențiile se desfășoară în special în zone izolate, împădurite sau montane, unde instalațiile electrice au fost avariate de zăpadă abundentă și de arbori căzuți peste rețele.

Bogdan Ivan a precizat că, în urmă cu 48 de ore, aproape 95.000 de români erau fără energie electrică. Luni, până la ora 13:00, peste 66.000 dintre aceștia fuseseră deja reconectați.

„28.209 de gospodării din peste 100 de localităţi sunt încă nealimentate, însă intervenţiile din teren sunt în plină desfăşurare. Am primit asigurări ferme că, până la finalul zilei, aproximativ 80% dintre aceste gospodării vor fi din nou conectate la reţeaua de energie electrică”, a mai declarat ministrul.

Acesta a subliniat că echipele au intervenit „cu profesionalism şi determinare”, inclusiv prin utilizarea a peste 20 de grupuri electrogene în localitățile greu accesibile, pentru ca populația să nu rămână complet fără electricitate.

„Aceasta este energia reală a României: oameni dedicaţi, care îşi fac datoria în teren, indiferent de condiţii. Ministerul Energiei rămâne mobilizat şi coordonat cu toţi partenerii din sistem, dar astăzi gândul meu este, în primul rând, la cei din linia întâi. Respect şi recunoştinţă!”, a punctat Bogdan Ivan.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Energiei, cele mai afectate județe de avariile apărute în urma ninsorilor și a acumulărilor masive de zăpadă sunt Alba și Hunedoara.

În județul Alba, intervin 45 de echipe, formate din peste 130 de electricieni, care acționează în condiții dificile, generate de specificul rețelelor din Munții Apuseni. Aici, liniile electrice de medie tensiune traversează zone împădurite, cu utilizatori dispersați, ceea ce îngreunează accesul și ritmul intervențiilor.

În județul Hunedoara, 37 de echipe, cu peste 100 de electricieni, sunt mobilizate în teren, confruntându-se cu dificultăți de acces în zonele izolate din apropierea localităților Orăștie, Hațeg și Deva. Intervenții sunt în desfășurare și în alte județe din vestul țării: în Arad acționează 17 echipe, în Caraș-Severin 13 echipe, iar în Timiș sunt mobilizate 16 echipe de intervenție.

„Principalele avarii au fost generate de acumulările semnificative de zăpadă pe arbori, precum şi de ruperea crengilor, care au afectat conductoarele şi izolatoarele, provocând întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică. Echipele operative au intervenit cu promptitudine pentru realimentarea zonelor afectate, inclusiv prin utilizarea a peste 20 de grupuri electrogene în localităţile greu accesibile. Situaţia este dinamică, iar colaborarea dintre operatorii din sectorul energetic şi structurile IGSU este foarte bună. Echipele rămân mobilizate până la soluţionarea completă a tuturor situaţiilor apărute”, se arată în comunicatul Ministerului Energiei.

Reprezentanții instituției subliniază că, în ciuda problemelor apărute la nivel local, Sistemul Energetic Național funcționează în parametri normali și nu a fost afectat de evenimentele meteorologice recente.

În ceea ce privește securitatea aprovizionării cu gaze naturale, depozitele sunt umplute în proporție de peste 70%, asigurând condiții adecvate de siguranță în alimentare. Potrivit datelor oficiale, în cursul zilei de luni au fost extrași aproximativ 21 milioane de metri cubi de gaze naturale, în condițiile unei capacități maxime zilnice de extracție de 23 milioane de metri cubi.

Autoritățile precizează că echipele din teren rămân mobilizate și că intervențiile vor continua până la remedierea completă a tuturor avariilor produse de condițiile meteo extreme.