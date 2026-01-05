PPC Energie informează că toate magazinele sale din București, precum și cele din județele Giurgiu și Ilfov, vor fi închise marți, 6 ianuarie, și miercuri, 7 ianuarie, ca urmare a sărbătorilor legale. Activitatea în unitățile comerciale va fi reluată începând de joi, 8 ianuarie, când magazinele vor funcționa conform programului obișnuit.

Potrivit companiei, există totuși o excepție de la acest program special. Magazinul PPC Energie situat în Galeriile Titan din București va rămâne deschis și în zilele de 6 și 7 ianuarie, urmând să funcționeze în intervalul orar 09:00–20:00, oferind clienților posibilitatea de a rezolva direct solicitările care necesită prezența fizică.

În perioada în care majoritatea magazinelor sunt închise, serviciul de call-center al PPC Energie va fi disponibil exclusiv în regim automat. Prin acest sistem, clienții vor putea transmite indexul de consum, vor avea acces la informații legate de facturi și solduri și vor putea obține date generale despre serviciile companiei. Reprezentanții PPC Energie subliniază că acest mod de funcționare permite gestionarea solicitărilor uzuale chiar și în zilele nelucrătoare.

Transmiterea indexului de energie electrică sau gaze naturale se poate face online, fie prin aplicația myPPC, fie prin intermediul platformei web a companiei. Pentru energia electrică, este disponibilă și opțiunea transmiterii telefonice a indexului, în perioada de telecitire menționată pe factură, astfel încât clienții să nu fie afectați de închiderea temporară a magazinelor.

Plata facturilor poate fi realizată fără restricții pe durata sărbătorilor. Clienții pot utiliza canalele digitale, precum aplicația myPPC, debitul direct sau transferul bancar. De asemenea, plata în numerar este posibilă la automatele self-pay amplasate atât în magazinele PPC Energie, cât și în rețelele partenere de retail, iar plata cu cardul rămâne disponibilă în majoritatea unităților comerciale ale companiei.

PPC Energie recomandă clienților să utilizeze în special canalele digitale pentru gestionarea serviciilor în perioada sărbătorilor legale, acestea fiind disponibile permanent și permițând acces rapid la informații esențiale privind consumul, facturarea și plățile, fără a fi necesară deplasarea la magazine.