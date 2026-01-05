Traficul rutier este restricționat, luni dimineață, pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe Drumul Național 1, pe sectorul cuprins între localitatea Nistorești, din județul Prahova, și limita cu județul Brașov.

Potrivit Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, măsura se aplică pe tronsonul kilometric 102–138 și a fost dispusă din cauza precipitațiilor abundente, pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire și pentru prevenirea blocajelor în trafic.

DN1 este una dintre cele mai aglomerate rute din România, asigurând legătura dintre Capitală și centrul țării, iar restricționarea traficului greu este considerată esențială pentru menținerea fluenței circulației în condiții meteo severe.

La nivel național, autoritățile semnalează precipitații sub formă de ninsoare în 19 județe: Arad, Argeș, Bacău, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava și Vrancea.

În aceste zone, circulația se desfășoară pe un carosabil parțial acoperit cu zăpadă, iar în unele regiuni se semnalează depuneri de polei. Drumarii intervin constant cu utilaje și materiale antiderapante, însă condițiile de trafic rămân dificile, mai ales pe drumurile naționale și județene din zonele montane și submontane.

În sudul și sud-estul țării, precipitațiile sunt sub formă de ploaie slabă, iar carosabilul este umed. Deși vizibilitatea este bună, polițiștii rutieri recomandă prudență sporită, întrucât temperaturile scăzute pot favoriza apariția poleiului.

Pe Autostrada A1 București–Pitești, între kilometrii 130–148, precum și pe Autostrada A1 Sibiu–Deva, pe tronsonul kilometric 225–316, se înregistrează ninsori, iar traficul se desfășoară cu dificultate, în special din cauza depunerilor de zăpadă și a reducerii vitezei de deplasare.

În același timp, pe Autostrada A2 București–Constanța și pe Autostrada A3 București–Ploiești plouă, carosabilul este umed, însă vizibilitatea se menține bună și nu sunt semnalate restricții majore de trafic.

Autoritățile reamintesc că deplasarea pe drumuri acoperite cu polei, gheață sau zăpadă este permisă doar dacă autovehiculele sunt echipate cu anvelope de iarnă, conform legislației în vigoare.

Reprezentanții Centrului Infotrafic atrag atenția asupra respectării regulilor de siguranță rutieră și transmit un mesaj clar către conducătorii auto:

”Pentru siguranţa participanţilor la trafic, conducătorii auto trebuie să-şi asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale. Circulaţi cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, folosiţi frâna de motor pentru reducerea vitezei şi nu pătrundeţi pe drumuri închise traficului rutier!”, transmit reprezentanţii Centrului Infotrafic.

Autoritățile monitorizează permanent situația

Poliția Rutieră și administratorii drumurilor monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo și a traficului, urmând să actualizeze restricțiile sau măsurile de intervenție în funcție de intensitatea ninsorilor și de starea carosabilului.

Șoferii sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare, să evite deplasările pe timp de ninsoare abundentă dacă nu sunt absolut necesare și să respecte indicațiile autorităților.