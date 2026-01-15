Conform datelor transmise de autorități, persoanele care apreciază că impozitul stabilit pentru locuința lor nu reflectă realitatea din teren pot solicita, în mod legal, reevaluarea sumelor și pot formula contestații la nivelul administrației locale.

Situațiile în care contestația este justificată apar atunci când datele din evidențele fiscale nu sunt conforme cu realitatea din teren. Printre cazurile semnalate se află:

-suprafața reală a locuinței diferă de cea înscrisă la taxe,

-tipul construcției nu corespunde cu ceea ce există fizic,

-gradul de degradare al imobilului nu a fost luat în calcul.

Mecanismul este prevăzut de lege și poate fi activat de orice proprietar, fără costuri suplimentare din partea autorităților locale.

În urma aplicării noii grile utilizate de direcțiile locale de taxe și impozite, mulți proprietari s-au trezit cu sume substanțial mai mari de plată, în unele cazuri chiar și de trei ori mai mult decât anul trecut.

Această diferență este rezultatul metodei de calcul actualizate, raportată la valoarea imobilului, materialele folosite și zonă, nu doar la suprafață. Pentru cei afectați, contestația este modalitatea legală de a corecta eventualele erori administrative.

Contestația se depune direct la administrația publică locală Direcția de Taxe și Impozite Locale din cadrul primăriei de care aparține imobilul.

Documentele pot fi transmise:

-fizic, la ghișeu,

-prin poștă,

-sau online, acolo unde primăriile au implementat platforme digitale.

Actele pot fi depuse doar de proprietarul înscris în acte sau de o persoană împuternicită legal. Pentru imobilele firmelor, demersul poate fi inițiat de reprezentantul legal sau de un mandatar.

Potrivit reglementărilor în vigoare, există un termen limită pentru depunerea unei contestații. Practic, contribuabilii au la dispoziție cel mult 45 de zile de la momentul în care primesc decizia de impunere pentru a solicita reanalizarea impozitului stabilit.

După expirarea acestui termen, solicitările sunt respinse ca tardive, indiferent de motive.

Dosarul transmis către autorități trebuie să conțină documente justificative. Lista menționată este următoarea:

-cerere scrisă

-copie după decizia de impunere

-copie după actul de identitate

-documentele care susțin motivele contestației

-procură (dacă cererea este depusă prin împuternicire)

-acte de proprietate (în anumite cazuri)

-cadastru (în anumite cazuri)

-expertiză tehnică și fotografii ale imobilului (în anumite cazuri)

Tipul documentelor depinde de problema semnalată: diferență de suprafață, degradare, clasificare greșită etc.

După înregistrarea cererii, primăria analizează documentele, iar în situația în care erorile se confirmă, impozitul este recalculat și emisă o nouă decizie de impunere. Dacă nu există motive justificate, contestația este respinsă motivat, iar suma rămâne datorată.