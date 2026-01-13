Consiliul Local a stabilit prin hotărâre noile taxe și impozite locale pentru 2026, iar printre principalele modificări se află majorarea impozitului pe locuințe. Creșterile se aplică atât în Zona A, considerată zona centrală sau una cu valoare mai ridicată, cât și în Zona D, care include periferia sau zone mai puțin căutate.

Potrivit datelor, în aceste două zone impozitul pe locuințe a crescut cu 80% față de anul precedent. Diferențele sunt vizibile mai ales la apartamentele obișnuite, unde suma anuală ajunge să fie semnificativ mai mare decât cea plătită în 2025.

Un exemplu indicat este cel al unui apartament de 60 de metri pătrați aflat în Zona A. Dacă anul trecut impozitul anual era de 322 de lei, în 2026 acesta ajunge la 578 de lei. În același timp, pentru un apartament identic, dar situat în Zona D, impozitul urcă de la 282 de lei în 2025 la 506 lei în 2026.

Decizia a fost deja discutată public, fiind una dintre măsurile care au atras atenția prin procentul mare de majorare aplicat într-o singură etapă, potrivit Glasul Aradului.

Primăria Arad, prin Direcția Venituri, a transmis că taxele și impozitele locale aferente anului 2026 pot fi achitate începând din 19 ianuarie. Cetățenii au mai multe opțiuni pentru plată, inclusiv variante online și puncte fizice de încasare. Printre metodele online sunt menționate platformele electronice GlobalPay și ghiseul.ro.

În plus, plata se poate face și la stațiile PayPoint, dar și direct la casieriile Direcției Venituri. Acestea sunt situate pe strada Mucius Scaevola nr. 11 și pe Bulevardul Revoluției nr. 73.

Serviciul de încasare este disponibil și prin intermediul oficiilor poștale din municipiu, ceea ce oferă o alternativă pentru cei care preferă plata prin rețeaua Poștei Române. Pentru cei care plătesc cu numerar sau card bancar la ghișeu, programul cu publicul este de luni până joi între orele 08:30 și 16:00, iar vineri între 08:30 și 13:30.

Direcția Venituri a anunțat că persoanele fizice pot beneficia și în acest an de reducerea acordată pentru plata integrală anticipată. Astfel, cei care achită până în 31 martie impozitele locale pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport primesc o reducere de 10% din suma totală.

Această măsură este aplicată în mod obișnuit pentru a încuraja plata la timp și pentru a reduce numărul restanțelor, oferind un avantaj celor care pot achita dintr-o singură tranșă. În cazul impozitelor majorate, reducerea poate însemna o sumă mai mică de plată, chiar dacă valoarea inițială a crescut comparativ cu anul precedent.

Decizia legată de taxele și impozitele locale pentru 2026 a fost comentată și pe rețelele de socializare, unde au apărut mesaje care indică nemulțumirea unei părți din public. Un utilizator a transmis că oamenii află abia acum cât au de plătit după ce regulile au fost schimbate.

În același timp, alte comentarii au criticat administrația, iar unul dintre mesaje arăta că statul este „un administrator incompetent”.