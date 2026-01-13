Traian Băsescu consideră că Ilie Bolojan nu e vinovat de situația acuală a României
Traian Băsescu a declarat marți, în cadrul unui interviu pentru B1 TV, că premierul Ilie Bolojan este nevoit să repare dezechilibrele bugetare moștenite și să reducă deficitul, fără a avea vreo vină pentru situația actuală. Totodată, fostul președinte a criticat faptul că nota de plată este suportată de toți cetățenii, nu doar de cei care au beneficiat de „dezmățul bugetar”.
Băsescu a subliniat că românii și companiile se confruntă acum cu taxe tot mai numeroase și că presiunea fiscală este resimțită la toate nivelurile.
În analiza modului în care Guvernul gestionează deficitul, fostul președinte a afirmat:
„Dincolo de efectele pentru economie, primul efect pe care l-a urmărit Guvernul, și avea obligația să-l urmărească, era corectarea deficitului care a ajuns la 9%. Eu am trăit această experiență în 2009, a fost un deficit de 9% și în 2010 a trebuit să luăm măsuri să-l corectăm. Au fost aceleași partide, liberalii și socialiștii care în 2008 au făcut dezmățul bugetar în vederea alegerilor (….)
De data asta, au făcut dezmățul bugetar premergător alegerilor de anul trecut și acum trebuie să îndrepte. Bolojan n-are variante, trebuie să reducă deficitul, că țara a ajuns la un nivel de împovărare pe care nu-l mai poate suporta. Trebuie să reducă obligatoriu deficitul bugetar”.
Despre măsurile fiscale
Vorbind despre creșterile de taxe și impozite, Băsescu a considerat că premierul ar fi avut și alte opțiuni:
„Drumul pe care l-a abordat cred că e puțin și riscant și avea opțiunea de a merge cu reducerea cheltuielilor unde au crescut în 2024, adică la materiale, pensii, salarii la bugetari. Dânsul a mers pe varianta să trimită nota de plată a jafului bugetar din 2024 către toată lumea și a mers pe varianta creșterii de taxe și impozite”.
Ulterior, Băsescu a precizat că nu îl consideră pe Ilie Bolojan responsabil pentru generarea deficitului, ci pentru măsurile necesare corectării lui. Fostul președinte spune ca povara a trebui să fie pusă pe cei care au beneficiat de „dezmățul bugetar din 2024, din timpul lui Ciolacu și Ciucă”.
Fostul președinte a descris impactul asupra populației astfel:
„S-a mers pe varianta ca nota de plată din 2024 să fie trimisă la toată lumea. Oriunde merg românii se lovesc de o taxă, de un impozit nou. Nu îl condamn pe Bolojan, el vrea să reducă deficitul. Dar trebuia să se concentreze pe cei care au săpat această groapă bugetară în 2024.
Sarcina recuperării deficitului trebuia pusă mai mult pe bugetari. Ei au pus pe pensionari. au pus taxe și impozite peste tot. Privații, atât angajatori cât și angajați, au primit o lovitură extrem de dură. Și pe nedrept.
Marele deficit s-a creat pe pensii şi pe salarii, şi pe celebrele sporuri, asta înseamnă că aici trebuia operat. Numai la bugetari s-au utilizat bani din rezervă ca să crească sporurile sau salariile. De ce nu te-ai dus doar acolo?
De ce pui toată economia, tot sectorul privat să fie părtaş la recuperarea unor bani care s-au dat nesăbuit?”, a mai spus Traian Băsescu în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.”.
