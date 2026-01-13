Traian Băsescu a declarat marți, în cadrul unui interviu pentru B1 TV, că premierul Ilie Bolojan este nevoit să repare dezechilibrele bugetare moștenite și să reducă deficitul, fără a avea vreo vină pentru situația actuală. Totodată, fostul președinte a criticat faptul că nota de plată este suportată de toți cetățenii, nu doar de cei care au beneficiat de „dezmățul bugetar”.

Băsescu a subliniat că românii și companiile se confruntă acum cu taxe tot mai numeroase și că presiunea fiscală este resimțită la toate nivelurile.

În analiza modului în care Guvernul gestionează deficitul, fostul președinte a afirmat:

„Dincolo de efectele pentru economie, primul efect pe care l-a urmărit Guvernul, și avea obligația să-l urmărească, era corectarea deficitului care a ajuns la 9%. Eu am trăit această experiență în 2009, a fost un deficit de 9% și în 2010 a trebuit să luăm măsuri să-l corectăm. Au fost aceleași partide, liberalii și socialiștii care în 2008 au făcut dezmățul bugetar în vederea alegerilor (….) De data asta, au făcut dezmățul bugetar premergător alegerilor de anul trecut și acum trebuie să îndrepte. Bolojan n-are variante, trebuie să reducă deficitul, că țara a ajuns la un nivel de împovărare pe care nu-l mai poate suporta. Trebuie să reducă obligatoriu deficitul bugetar”.

Vorbind despre creșterile de taxe și impozite, Băsescu a considerat că premierul ar fi avut și alte opțiuni:

„Drumul pe care l-a abordat cred că e puțin și riscant și avea opțiunea de a merge cu reducerea cheltuielilor unde au crescut în 2024, adică la materiale, pensii, salarii la bugetari. Dânsul a mers pe varianta să trimită nota de plată a jafului bugetar din 2024 către toată lumea și a mers pe varianta creșterii de taxe și impozite”.

Ulterior, Băsescu a precizat că nu îl consideră pe Ilie Bolojan responsabil pentru generarea deficitului, ci pentru măsurile necesare corectării lui. Fostul președinte spune ca povara a trebui să fie pusă pe cei care au beneficiat de „dezmățul bugetar din 2024, din timpul lui Ciolacu și Ciucă”.

Fostul președinte a descris impactul asupra populației astfel: