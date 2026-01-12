Controversa a explodat în momentul în care au fost publicate investigații privind teza sa de doctorat, veche de aproape două decenii. În mod paradoxal, dezbaterea publică s-a mutat de la procedurile de selecție la analiza tezei, în condițiile în care numirile la vârful parchetelor sunt considerate esențiale pentru menținerea unui sistem judiciar autonom, într-un context politic tensionat.

Investigațiile aparțin jurnalistei Emilia Șercan, care susține că anumite pasaje din lucrarea academică ar fi fost preluate fără citare completă. Ceea ce în mod normal ar fi fost o dispută tehnică, s-a transformat într-o miză politică majoră.

EVZ l-a consultat pe jurnalistul Mirel Curea, care conectează momentul apariției acuzațiilor cu procesul de selecție a șefilor de parchete.

Potrivit acestuia, nu acuzațiile în sine sunt cheia, ci felul în care sunt utilizate. Curea subliniază că, la rândul ei, Emilia Șercan a avut controverse academice nerezolvate:

„Teza dânsei de licență a fost plagiată mai mult de jumătate după cărți și lucrări ale Monicăi Macovei și Mircea Toma. La vremea respectivă, nu a rezolvat nimic timp de nouă ani, deși promisese că va face acest lucru.”

Curea merge mai departe și afirmă că momentul atacului nu ar fi întâmplător:

„Fără doar și poate, ministrul Justiției a devenit o țintă mediatică în vederea unor numiri pe placul lui Nicușor Dan la parchete”, susține acesta.

Jurnalistul indică și cine ar avea de pierdut dacă Marinescu își duce mandatul până la capăt:

„Cei care vor să reintroducă Serviciul Român de Informații în activitatea de cercetări penale, ceea ce Nicușor Dan nu a ascuns că își dorește în special în cazul evaziunii fiscale.”

În opinia lui, scandalul nu are ca scop doar demiterea unui om, ci schimbarea unui echilibru instituțional:

„Miza este atât persoana, cât și funcția pe care o ocupă, un profesionist care știe exact pericolul renașterii binomului SRI-DNA.”

Pentru Curea, acuzațiile de plagiat sunt instrumentate pentru a submina procesul de numire și, implicit, independența parchetelor:

„Țintește înlăturarea unui om capabil să garanteze aceste numiri. Asistăm din nou la o tentativă de a pune una dintre cele trei puteri ale statului, puterea judecătorească, sub control politic. Pericolul reapariției poliției politice este imens.”

Această perspectivă reînvie dezbaterea despre relația dintre serviciile de informații și procuratură, temă asociată în trecut cu perioada „binomului SRI–DNA”.

Referindu-se la aparițiile publice ale ministrului după izbucnirea scandalului, Curea apreciază modul în care acesta a explicat diferența între standardele actuale și cele existente acum 20 de ani:

„Nu poți judeca după criteriile legale de astăzi o teză redactată acum 20 de ani. Aceasta ar fi retroactivitate, ceea ce este inadmisibil.”

Mai mult, decizia ministrului de a nu-și anunța demisia este interpretată ca un semn de forță:

„Ministrul nu se consideră vinovat, iar vinovățiile nu le stabilește Emilia Șercan, ci comisii abilitate care analizează momentul în care a fost redactată lucrarea.”

Curea avertizează că o demisie ar schimba instant echilibrul politico-instituțional:

„Dacă ministrul Justiției ar ceda presiunii, procedura ar cădea pe mâinile lui Nicușor Dan, care ar reuși să împingă un ministru al Justiției pe placul lui.”

Jurnalistul merge chiar până la o comparație istorică:

„Nicușor Dan nu înțelege că acționează ca Traian Băsescu, inventatorul binomului, omul care a făcut toate nelegiuirile de atunci.”

În acest punct, evoluția situației este greu de anticipat chiar și pentru analiști. Curea recunoaște:

„Nu știm care vor fi următorii pași în acest scandal, dar sper să se acționeze strict legal. Nu pot să îmi doresc nimic altceva în țara asta decât respectarea și aplicarea legilor.”

Scandalul de plagiat din jurul ministrului Justiției nu mai este doar despre o lucrare academică. Este despre controlul parchetelor, influența politică asupra justiției și despre cine trasează limitele puterii în România anului 2026.