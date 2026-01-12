Victor Ponta afirmă că actualul scandal privind acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției nu este unul izolat, ci face parte dintr-un plan mai amplu de preluare a controlului asupra Ministerului Justiției. În opinia sa, modul în care au fost lansate acuzațiile indică o strategie repetată, folosită ori de câte ori se urmărește înlăturarea unei persoane incomode dintr-o funcție-cheie.

Într-o postare publicată luni, Ponta susține că USR ar urmări să obțină influență directă asupra Justiției, iar pentru atingerea acestui obiectiv este necesară eliminarea actualului ministru. În acest context, fostul lider PSD afirmă că instrumentul utilizat este unul deja cunoscut în spațiul public, respectiv apariția unor dezvăluiri privind presupuse plagiate academice.

„Lupul sorosisto-userist nici nu își mai schimbă părul – și, bineînțeles, nici năravurile! Comuniștii te acuzau de „trădarea clasei muncitoare” și te judecau la Tribunalul Poporului. Sorosisto-useriștii nici măcar nu se mai obosesc să schimbe ceva din metoda lor atunci când vor să pună mâna pe Justiție: o scot în față pe „neprihănita” Emilia Șercan, ca să „descopere”, la momentul necesar, inevitabilul plagiat al personajului pe care vor să îl atace”, spune Ponta.

Victor Ponta continuă argumentația susținând că momentul ales pentru lansarea acuzațiilor nu este întâmplător, fiind corelat cu demararea procedurilor de numire a șefilor parchetelor. Potrivit acestuia, odată cu declanșarea acestui proces, ministrul Justiției ar fi devenit o țintă politică.

Fostul premier descrie un scenariu în care reacțiile publice, presiunea mediatică și deciziile politice ar urma un traseu previzibil, finalizat cu schimbarea ministrului și numirea unei persoane agreate de anumite rețele de influență.

„Acum vor să pună mâna pe Ministerul Justiției și au declanșat atacul! Când Kovesi și-a plagiat teza de doctorat, evident că au acoperit-o. Dar acum „focile” vor primi semnalul să se indigneze, să pornească încolonați spre piață și să agite pancartele deja scrise cu „Demisia!”. Premierul Bolojan, sigur, va prelua „mingea” și va spune că acum îl interesează CV-ul unui ministru (chiar dacă, atunci când a fost vorba de Moșteanu, la Apărare, spunea altceva). Președintele va accepta propunerea premierului, iar noul ministru al Justiției va aduce la DNA pe cine decide REȚEAUA”, mai spune fostul premier.

Victor Ponta se adresează direct foștilor săi colegi din PSD, cărora le transmite că actuala situație ar fi fost previzibilă și că alianțele politice nu pot garanta protejarea Justiției de influențe externe. El afirmă că declanșarea acestui conflict a început odată cu apariția unor materiale jurnalistice și că va continua până la atingerea obiectivului final.

„De ce să schimbe o metodă de terorism politic, dacă rezultatul este garantat? De ce să se mai prefacă și să inventeze ceva, când era clar încă de la început că vor ataca Justiția anul acesta, pentru a completa punctele de putere necesare CAPTURĂRII ROMÂNIEI?”.

În mesajul său, Ponta își exprimă îndoiala că social-democrații ar fi putut crede că experiențele anterioare nu se vor repeta și sugerează că acestea ar fi trebuit să constituie un semnal de alarmă suficient de clar.

„Dragi foști colegi din PSD, chiar ați crezut că, dacă „vă faceți frate cu Dracul”, acesta o să devină înger? Chiar ați crezut că, punând un om decent și echilibrat ministru al Justiției, veți reuși să opriți revenirea la perioada „dosariadei” lui Kovesi – Uncheșelu – Portocală? Chiar ați crezut că le va fi rușine să mai folosească aceleași metode, văzând că toate procesele privind acuzațiile de plagiat au fost câștigate în instanță? Ați fost chiar atât de naivi? Mă îndoiesc! Bătălia pentru Justiție a început cu reportajul de la „Recorder”, iar REȚEAUA SOROS–USR nu se va opri până nu va captura și acest ultim bastion de putere. Eu, măcar, v-am spus!”, transmite Ponta.

În paralel cu reacția lui Victor Ponta, PSD a transmis un comunicat oficial prin care anunță că îl susține pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și califică acuzațiile de plagiat drept un atac politic. Social-democrații susțin că momentul ales pentru apariția acestor acuzații demonstrează intenția de a submina procedurile legale privind numirile în parchete.

„Dacă demersul ar fi fost de bună credinţă, acuzaţiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiţiei, nu fix acum când a declanşat procedurile legale pentru numirea şefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice!”, se exprimă în comunicat.

PSD precizează că lucrarea de doctorat a ministrului a fost analizată și validată de Comisia de doctorat și de CNATDCU, în conformitate cu normele în vigoare la momentul susținerii tezei. De asemenea, partidul respinge ideea că verdictul unor persoane sau publicații ar putea substitui deciziile instituțiilor abilitate.

„Nu poţi acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment! O persoană nu se poate substitui instituţiilor în drept ale statului şi nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanţe, cu atât mai puţin atunci când persoana în cauză este ea însăşi o impostoare şi şi-a plagiat propria lucrare de licenţă. Ca atare, PSD îi acordă ministrului Radu Marinescu susţinerea politică totală pentru îndeplinirea mandatului şi se va opune categoric oricăror tentative de subordonare politică a Justiţiei”, precizează PSD.

În acest context, PressOne a relatat că peste 56% din teza de doctorat a ministrului Radu Marinescu ar conține pasaje copiate, respectiv 140 de pagini dintr-un total de 247. Ministrul Justiției a respins acuzațiile, afirmând că teza sa a fost elaborată conform normelor academice ale perioadei și sub coordonarea unui profesor universitar reputat. Radu Marinescu a obținut titlul de doctor în Drept în anul 2009, la Universitatea din Craiova, sub îndrumarea profesorului Ion Dogaru.