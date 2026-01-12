Într-un mesaj publicat pe contul său oficial de Facebook, Mihai Fifor a abordat situația în care se află ministrul Justiției, Radu Marinescu, precizând că acesta a afirmat public că numirile la conducerea DNA, DIICOT și Parchetul General nu fac obiectul unor negocieri politice.

”Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat public și fără echivoc că numirile la conducerea DNA, DIICOT și Parchetul General nu fac obiectul unor negocieri politice și că procedura se desfășoară strict în conformitate cu legea. Un profesionist cu peste 30 de ani de experiență în avocatură, șef de promoție, cu o carieră solidă și o reputație profesională și morală ireproșabilă, nu avea nevoie de ambiguități și nici de aranjamente de culise”, arată acesta pe pagina sa de Facebook.

Social-democratul a continua prin a spune că subiectul atacului asupra lui Radu Marinescu nu este, de fapt, teza de doctorat veche de 17 ani, precizând că o astfel de narativă ar fi crezută doar de către o persoană naivă.

De asemenea, acesta a mai spus că teza de doctorat a fost verificată prin filtrele academice cerute de lege la acea vreme.

”Miră pe cineva atacul declanșat exact în momentul lansării procedurii și în contextul poziționării ferme a ministrului? Coincidență sau sincronizare perfectă, strategică? Pentru că numai un naiv ar crede că subiectul atacului asupra lui Radu Marinescu este o teză de doctorat veche de 17 ani, trecută la data respectivă prin toate filtrele academice cerute de legea în vigoare, și nu cine semnează numirile și cine monitorizează și aplică procedura legală”, continuă Mihai Fifor.

Mihai Fifor a mai spus că atât momentul ales, cât și tipul de acuzații care i se aduc ministrului Justiției ”indică clar o acțiune de presiune construită pentru a compromite procesul înainte ca acesta să se deruleze efectiv”.

”Momentul ales, tipul de acuzații și modul de propagare indică clar o acțiune de presiune construită pentru a compromite procesul înainte ca acesta să se deruleze efectiv. Nu sunt prezentate fapte noi, nu există constatări instituționale și nu este invocată nicio problemă reală de competență sau probitate, ci este reluat un material scos din arhivă, reinterpretat și amplificat mediatic într-un context strategic pentru sistemul judiciar”, a continuat acesta pe rețeaua de socializare.

Mihai Fifor a explicat că, atunci când decizia nu poate fi influențată pe cale instituțională, se încearcă afectarea acesteia prin campanii de presă atent coordonate, iar tiparul acestei strategii este bine cunoscut.

El a mai subliniat că PSD cere ferm respectarea legii și a procedurilor, fără ingerințe politice, și a remarcat că unii critici par să fi uitat rapid cum, în trecut, cereau o Justiție independentă în Piața Victoriei.