Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat modul în care a fost organizată deplasarea externă a președintelui României, după ce șeful statului a rămas blocat la Paris din cauza imposibilității decolării unei aeronave Spartan a Ministerului Apărării. Într-o reacție publică, acesta a susținut că situația nu poate fi tratată drept un incident minor, ci reflectă un eșec de organizare la nivel instituțional.

Mihai Fifor a afirmat că repetarea unor astfel de episoade afectează credibilitatea României în plan extern și a atras atenția că blocarea președintelui într-un stat occidental, din motive tehnice, este greu de justificat pentru o țară membră a Uniunii Europene și a NATO. În acest context, el a vorbit despre lipsa de seriozitate a statului român în gestionarea deplasărilor oficiale de rang înalt.

„Este de neînțeles pentru mine insistența cu care ținem morțiș să ne facem, de fiecare dată, de râsul lumii”, a transmis deputatul, explicând că situația în care președintele României nu poate reveni în țară din cauza limitărilor unui avion militar de transport nu ar trebui să existe. „Potrivit acestuia, nu este vorba despre un caz excepțional sau imprevizibil, ci despre un eșec clar de organizare. Pentru că este absolut ridicol ca președintele României să fie blocat la Paris pentru că o aeronavă Spartan a MApN nu poate decola din cauza condițiilor meteo. Nu vorbim despre un incident exotic, ci despre un eșec de organizare care nu are nicio scuză într-o țară membră a Uniunea Europeană și a NATO”, a mai spus el.

În opinia lui Mihai Fifor, folosirea avionului Spartan pentru transportul șefului statului reprezintă o practică greșită, transformată într-o rutină administrativă. El a subliniat că această aeronavă nu este concepută pentru misiuni prezidențiale și nu ar trebui inclusă, în mod curent, în logistica deplasărilor oficiale.

„Insistența de a transporta șeful statului cu un avion militar de transport tactic este o aiureală instituționalizată”, a afirmat acesta, explicând că problema nu ține de confort personal, ci de funcționalitate, siguranță și seriozitate.

În acest sens, Fifor a adăugat că Spartanul „nu este avion prezidențial” și nu este pregătit pentru astfel de misiuni.

Deputatul PSD a mai spus că situația este agravată de lipsa unor soluții alternative rapide, în condițiile în care statul român ar fi putut reacționa eficient fără a transforma episodul într-un subiect public. Potrivit lui, revenirea președintelui putea fi organizată discret, inclusiv prin utilizarea unui zbor de linie, așa cum procedează alte state.

„Președintele putea fi adus acasă fără niciun fel de spectacol, în cel mai rău caz, cu un zbor de linie, discret, rapid, eficient”, a transmis Mihai Fifor, susținând că astfel de soluții sunt normale în statele care înțeleg importanța demnității funcției prezidențiale și a imaginii externe.

În continuare, acesta a criticat ceea ce a numit o „poză forțată de modestie” și o obsesie pentru economii făcute greșit, care, în opinia sa, nu generează respect pe plan internațional. Din contră, a arătat el, astfel de decizii transmit un mesaj de precaritate și lipsă de planificare.

„În situații-limită, nu arată responsabilitate, ci precaritate. Nu arată seriozitate, ci lipsă de plan B”, a mai afirmat deputatul, adăugând că statul român ajunge să se autosaboteze în planul reprezentării externe și să accepte o poziționare dezavantajoasă.

Mihai Fifor a mai spus că simplul fapt că autoritățile ajung să explice public astfel de situații prin invocarea vremii sau a constrângerilor tehnice reprezintă, în sine, un semn al unui eșec instituțional major. În viziunea sa, un stat funcțional nu justifică public asemenea episoade, ci le rezolvă rapid și eficient.

„Un stat funcțional, civilizat și matur nu explică. Rezolvă. Rapid, tăcut, eficient”, a transmis acesta, concluzionând că modul în care România se prezintă în exterior influențează direct felul în care este tratată în politica internațională.

„Așa cum te prezinți, așa ești tratat”, a mai afirmat Mihai Fifor.

Dincolo de reacția politică, situația avionului Spartan a fost comentată și din perspectivă economică și de imagine publică. Economistul Adrian Negrescu a apreciat că problema nu este una de lux sau cheltuieli extravagante, ci de normalitate administrativă și respect față de funcția prezidențială. El a subliniat că există soluții intermediare, rezonabile, care ar putea evita astfel de situații.

În opinia sa, faptul că președintele României ajunge să fie blocat pe un aeroport european din cauza unui avion militar nepotrivit pentru astfel de misiuni ridică semne de întrebare legate de prioritățile statului. Negrescu a insistat asupra ideii că un charter civil decent ar fi fost o opțiune logică, mai ales în condițiile în care deplasarea a inclus și reprezentanți ai presei.

„Spuneam si ieri la A3. Este penibil ca presedintele Romaniei sa zboare la evenimentele externe cu un Spartan militar, o hardughie veche, ca un fel de Dacia din anii ’90. Faptul ca Nicusor Dan este blocat pe aeroportul din Paris de aseara este cel putin rusinos. Nu zice nimeni sa inchirieze avioane de lux, insa un charter decent putea fi pus la dispozitia presedintiei, mai ales ca a luat cu el si jurnalistii”.

Analiza situației a fost extinsă și de Iulian Fota, analist politic și fost consilier prezidențial, care a vorbit despre implicațiile juridice, administrative și simbolice ale folosirii avionului Spartan. Acesta a explicat că, deși întârzierea în sine poate părea minoră, problema reală ține de lipsa unor instrumente moderne pentru exercitarea funcției prezidențiale.

Fota a atras atenția asupra faptului că președintele României, aflat într-o astfel de aeronavă, este practic deconectat de la fluxul informațional pentru mai multe ore, ceea ce nu mai este acceptabil într-un stat modern. El a subliniat că discuția despre costuri ascunde, de fapt, o reticență mai largă de a aborda pragmatic nevoile reale ale instituțiilor-cheie.

„Are oricum dispozitivul de pază al SPP lângă domnia sa. Vedeți că e destul de relaxat pe pistă, stă de vorbă cu jurnaliștii, cu colegii dvs. Deci nu știu dacă aș defini situația asta chiar limită. E o situație de disconfort. Sunt niște inconveniente pe care președintele le are, probabil că avea un program și niște reguli s-au dat peste cap, dar pe de altă parte, înțeleg că e vorba de o oră, o oră și jumătate. Câți dintre noi nu am trecut prin astfel de întârzieri, mai ales în condițiile de iarnă. Mai degrabă aș sublinia chestiunea juridică. Mi se pare, în situația asta din ce în ce mai meschină. România este o țară cu un PIB de 400 de miliarde de dolari. Nu pot să cred că suntem într-o situație totuși atât de dificilă, încât nu se poate găsi o soluție pentru ca președintele României sau premierul să aibă la dispoziție un instrument modern, în care, de exemplu, să aibă comunicare. Vă dați seama că în 4 ore avionul ăla merge cam 400-500 de kilometri pe oră, cred că face vreo 4 ore până la București.. deci timp de 4 ore, președintele este deconectat de la fluxul informațional principal. Nu e acceptabil în secolul XXI România să călătorească în condițiile astea. Deci, eu cred că e o ipocrizie publică aici mare, pe care trebuie să o depășim și ca țară, să ne respectăm un pic și rangul și, dacă vreți, și conducătorii, indiferent că sunt ei mai performanți sau mai puțin performanți”, a declarat Iulian Fota.

Acesta a continuat critica, explicând că România ar avea resursele necesare pentru a investi în aeronave dedicate, iar refuzul de a face acest pas ține mai degrabă de o retorică publică decât de constrângeri reale.

„Dacă avea un pic de curaj Klaus Iohannis făcea economie statului român și aveam și două avioane. De ce spun două avioane? Pentru că întotdeauna trebuie să ai două rezervă la dispoziție. Deci, România nu este o țară atât de săracă încât să se facă mai tot timpul de râs, improvizând. Pentru că, totuși, să ne înțelegem, Spartan este o improvizație. Spartanul este o soluție de avarie, pentru că, pe de o parte, nu avem un astfel de avion, iar pe de altă parte e o situație publică complicată și președintele vrea să fie auster și înțeleg această dorință a domniei sale, dar totuși, noi, ca țară, nu cred că ne prezentăm onorabil în fața întregii lumi. Deci, eu cred că trebuie să ieșim un pic din meschinăria asta publică, că nu în asta stă România. O Românie care cheltuie miliarde pe tot felul de companii ineficiente, nu-și poate permite să dea 50 de milioane să cumpere două avioane sau, în fine, cât ar costa, dotate cu toate cerințele necesare unui președinte, ca să fie tot timpul în contact cu statul pe care îl conduce”, a încheiat Iulian Fota.

Până la urmă, în urmă cu câteva minute, după ora 16:00, a fost anunțat că aeronava Spartan cu care preşedintele Nicuşor Dan a mers la Paris, pentru a participa la Summit-ul Coaliţiei de Voinţă, a decolat, după ce ninsoarea s-a oprit şi pista a putut fi curăţată.