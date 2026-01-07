Adrian Negrescu arată că lipsa colectării eficiente a taxelor locale a obligat statul să se împrumute masiv pentru a acoperi cheltuieli curente precum salariile din sectorul public, educația, sănătatea sau serviciile edilitare.

Potrivit economistului, România se împrumută deja, în medie, cu aproximativ un miliard de euro pe săptămână, iar numai în luna ianuarie necesarul de finanțare ajunge la circa două miliarde de euro.

Aceste împrumuturi nu dispar, subliniază el, ci sunt plătite tot de contribuabili, prin taxe și impozite mai mari în anii următori. Negrescu spune că a avertizat de mai mulți ani că amânarea ajustării taxelor locale, din motive electorale, va duce inevitabil la un șoc fiscal. În opinia sa, autoritățile locale au evitat creșterile pentru a nu pierde voturi, iar acum au recurs la majorări bruște și foarte mari.

„Ce se întâmplă când nu ne plătim taxele? Statul are nevoie de bani pentru salarii, educație, sănătate, pentru serviciile edilitare etc. Dacă noi nu plătim, soluția este să se împrumute. Și o face deja, în medie, cu 1 miliard de euro pe săptămână. Numai în luna ianuarie va împrumuta 2 miliarde euro. Cine plătește împrumuturile? Tot noi, prin taxe și impozite mai mari pe termen mediu și lung. Am avertizat de ani de zile că vom ajunge în acest moment, când taxele locale o să explodeze pe fondul intereselor electorale ale politicienilor. Nu le-au majorat ani de zile, de teamă că vor rămâne fără voturi, iar acum le-au crescut excesiv”, spune economistul într-o postare pe Facebook.

Economistul consideră problematic faptul că multe consilii locale au ales să majoreze taxele la nivelul maxim permis de lege. El explică că, în numeroase cazuri, creșterile nu s-au limitat la aproximativ 70%, ci au ajuns chiar la 150%, pentru a asigura venituri suficiente bugetelor locale.

Negrescu susține că aceste decizii sunt motivate de nevoia administrațiilor de a-și acoperi cheltuielile cu salariile, structurile supradimensionate și diverse privilegii. În acest context, el afirmă că responsabilitatea aparține primarilor și consilierilor locali care au votat aceste hotărâri și că sancțiunea politică ar trebui să vină din partea alegătorilor.

Totodată, economistul atrage atenția asupra apariției unor taxe noi la nivel local, precum cele pentru deținerea animalelor de companie sau alte contribuții speciale, care, în opinia sa, ar putea continua să apară pentru a susține cheltuielile administrațiilor.

„Ce mi se pare cinic este că multe consilii locale au crescut taxele cu maximul prevăzut de lege. Nu s-au mulțumit cu 70%, au crescut cu 150% ca să aibă din ce să își plătească salariile, sinecurile, privilegiile. Politicienii care au făcut asta merită sancționați. Așa că, dacă v-au crescut taxele cu mai mult de 70%, sancționați primarul și consilierii locali. Ei sunt de vină. Mai mult, politicienii locali au inventat taxe noi, precum taxa Băluță sau taxa pe câine. Vor mai apărea probabil și altele, ca ciupercile după ploaie, ca să își conserve privilegiile și afacerile de partid. Singura veste bună, în această situație, este că majorarea taxelor locale va aduce destui bani la buget cât să nu mai vedem alte creșteri de taxe în viitorul apropiat”, spune Negrescu.

Adrian Negrescu apreciază că există totuși un efect pozitiv al acestor majorări, în sensul că ele ar putea aduce suficiente venituri la bugetele locale pentru a evita noi creșteri de taxe în viitorul apropiat. Cu toate acestea, el ridică problema modului în care vor fi cheltuiți acești bani.

Economistul observă că reformele administrative lipsesc în continuare, iar companiile publice rămân ineficiente. El face referire la cheltuieli mari pentru proiecte costisitoare, precum stadioane de sute de milioane de euro, în condițiile în care nu există fonduri suficiente pentru indexarea alocațiilor pentru copii.

Negrescu consideră necesară o legislație mai clară privind cheltuirea banilor publici la nivel local, în special în contextul în care, în majoritatea cazurilor, cea mai mare parte a bugetelor este direcționată către salarii.

În final, economistul subliniază că neplata taxelor nu reprezintă o soluție pentru contribuabili. El reamintește că plata integrală până la 31 martie permite obținerea unei bonificații de 10%, în timp ce neachitarea obligațiilor fiscale duce, inevitabil, la penalități în anul următor.