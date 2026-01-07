În timpul unei recente vizite la Paris, decolarea spre București a fost amânată de două ori din cauza condițiilor meteo nefavorabile, atât în Franța, cât și în România, ceea ce a pus în lumină limitările aparatului.

Printre problemele semnalate se numără lipsa facilităților de comunicații criptate cu Bucureștiul, esențiale pentru un șef de stat NATO, precum și absența sistemelor electronice care să permită aterizarea în condiții de vizibilitate redusă. Aceste deficiențe au contribuit direct la amânarea decolării și subliniază limitările actualului aparat Spartan.

Nicușor Dan a explicat că, în timpul zborurilor cu Spartanul, cei aflați la bord sunt izolați din punct de vedere al comunicațiilor, ceea ce poate fi un inconvenient major în situații oficiale sau de urgență. De asemenea, a amintit că anterior au existat și alte incidente tehnice, cum ar fi o oprire neașteptată peste noapte în Germania.

În contextul acestor probleme, Nicușor Dan a reiterat necesitatea unui avion prezidențial, care să permită deplasarea sigură în condiții meteo nefavorabile și să ofere comunicații adecvate pentru președinte și miniștrii aflați în delegații oficiale. Totuși, a subliniat că un astfel de aparat nu este planificat pentru 2026, deși ar fi util pentru situațiile în care siguranța și comunicarea continuă sunt critice.

„La un moment dat, va trebui să avem un avion prezidențial. Nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștrii care se duc în delegații, când sunt lucruri importante. Pentru că avionul asta face mult mai mult decât un avion normal. Iar în interior nu avem comunicații. Când suntem înăuntru, suntem izolați. Dar nu se pune problema (n.red. de a avea un avion prezidențial) în 2026. Îmi aduc aminte că tot cu Spartanul am avut un incident tehnic în Germania și am stat peste noapte”, a răspuns Nicușor Dan.

Nicușor Dan a efectuat marți o vizită la Palatul Élysée, la Paris, unde a avut loc o întâlnire a șefilor de stat și de guvern din cadrul „Coaliției de Voință”. Pentru deplasarea sa, șeful statului a folosit un avion militar de tip Spartan.

România nu dispune în prezent de un avion prezidențial, iar utilizarea aeronavelor militare pentru călătoriile externe reprezintă o măsură prin care Administrația Prezidențială încearcă să reducă cheltuielile. Această practică face parte din economiile bugetare anunțate recent, care prevăd o reducere cu aproximativ 30% a cheltuielilor Administrației Prezidențiale în 2025, echivalentă cu aproximativ 30 de milioane de lei.