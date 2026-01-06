Președintele României, Nicușor Dan, a mers azi la Palatul Élysée, la Paris, unde are loc o întâlnire a șefilor de stat și de guvern din cadrul „Coaliției de Voință”. Discuțiile de la Palatul Élysée sunt considerate decisive pentru următoarea etapă a negocierilor de pace privind războiul din Ucraina.

El a plecat cu un avion militar de tip Spartan. Înainte de decolare, a recunoscut faptul că România nu își permite, în acest moment, un avion prezidențial. El a explicat că folosirea avioanelor militare pentru deplasările externe este o măsură prin care Administrația Prezidențială încearcă să reducă cheltuielile.

Președintele României a legat direct acest mod de transport de economiile bugetare anunțate recent, precizând că așa se explică reducerea de aproximativ 30 de milioane de lei despre care a vorbit anterior (reducerea cheltuielilor Administrației Prezidențiale cu circa 30% în 2025, adică o economie de aproximativ 30 de milioane de lei). El a mai zis că, deși ar fi nevoie de un avion prezidențial, situația economică a României nu permite acum o astfel de achiziție.

Din acest motiv, spune el, fiecare deplasare este analizată separat, în funcție de distanță și destinație. Pentru drumurile foarte lungi, unde avionul militar nu poate ajunge, Administrația Prezidențială va închiria un avion, dar doar atunci când este necesar.

De exemplu, pentru o deplasare în Columbia ar fi fost nevoie de un avion închiriat deoarece un avion militar nu poate ajunge până acolo, a explicat șeful statului. Dacă destinația este una bine deservită de curse comerciale, precum Washington sau New York, se pot folosi mai ușor zboruri obișnuite. În alte situații, soluțiile sunt stabilite de la caz la caz, în funcție de condițiile logistice, spune el.

„Asta este explicația pentru cele 30 de milioane despre care vorbeam”, a declarat Dan, referindu-se la reducerea cheltuielilor prezidențiale anunțate recent de acesta. „De la caz la caz. Știți că urma să mergem în Columbia și atunci urma să închiriem un avion, pentru că acesta nu poate ajunge până acolo. Depinde de caz acum. Dacă e o locație comercială, cum e Washington sau New York, atunci e simplu. Dacă nu, de la caz la caz”, a spus Dan.

Întrebat când ar putea fi cumpărată o aeronavă prezidențială, Nicușor Dan a răspuns:

„La momentul potrivit. Acum nu e momentul, dar, de exemplu, în acest avion (Spartan – n.red.) nu avem comunicaţii. Eu, patru ore şi jumătate, am fost deconectat de realitatea din România şi nu e normal acest lucru.”

Întrebat dacă alianța de guvernare va rămâne stabilă în acest an, el a răspuns clar și fără ezitare că stabilitatea coaliției este sigură.