Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că bugetul Administrației Prezidențiale pentru anul 2025 a fost redus semnificativ, măsura depășind angajamentul asumat inițial.

Potrivit șefului statului, cheltuielile instituției au fost diminuate cu 30%, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 30 de milioane de lei.

Într-un mesaj publicat luni, 5 ianuarie, Nicușor Dan a precizat că reducerea este mai mare decât cea anunțată în vara anului trecut, când își asumase un obiectiv mai modest.

Această ajustare bugetară reflectă un efort suplimentar al Administrației Prezidențiale de a contribui la echilibrarea finanțelor publice.

„Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%, adică 30 de milioane de lei, mai mult decât m-am angajat în iulie”, este mesajul postat pe Facebook de Nicușor Dan luni, 5 ianuarie 2026.

Anterior, în luna septembrie, Administrația Prezidențială informase că a decis să returneze Ministerului Finanțelor suma de 17,5 milioane de lei din creditele bugetare alocate pentru 2025, în urma rectificării bugetare.

Potrivit comunicatului transmis la acel moment, decizia a fost luată în contextul măsurilor de responsabilizare fiscală asumate de Guvern și al necesității generale de reducere a cheltuielilor bugetare.

Deși obiectivul inițial era o diminuare de 20 de milioane de lei, suma returnată a fost rezultatul unei analize riguroase a cheltuielilor instituției.

„În contextul măsurilor de responsabilizare fiscală asumate de Guvernul României și al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administrația Prezidențială își onorează angajamentul anunțat în luna iulie de Președintele României, Nicușor Dan. În cursul lunii septembrie, cu ocazia rectificării bugetare, Administrația Prezidențială a transmis oficial Ministerului Finanțelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate inițial în anul 2025. Această reducere semnificativă reflectă angajamentul Președintelui față de un stat mai suplu, mai eficient și solidar cu cetățenii. Deși obiectivul inițial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituției”, transmitea Administrația Prezidențială în luna septembrie 2025.

Nicușor Dan a explicat atunci că reducerea de 17,5 milioane de lei reprezenta aproximativ 17% din totalul creditelor bugetare, subliniind că este vorba despre o tăiere consistentă, obținută printr-o evaluare atentă a tuturor cheltuielilor.

Președintele a arătat că statul trebuie să fie primul care dă exemplu de responsabilitate, mai ales într-o perioadă în care mulți români se confruntă cu dificultăți economice.

Șeful statului a mai transmis că aceste măsuri nu au un caracter simbolic sau politic, ci reprezintă decizii administrative concrete, menite să demonstreze respectul față de banul public și solidaritatea cu cetățenii, contribuind în mod real la echilibrul bugetar al țării.