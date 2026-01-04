Potrivit explicațiilor oferite de Mihai Fifor pe Facebook, la aceste negocieri participă consilierii pentru securitate națională ai principalelor puteri europene și euro-atlantice, inclusiv Germania, Regatul Unit, Franța, Italia, Polonia, statele baltice, nordicii, Canada, NATO și instituțiile Uniunii Europene. România nu este prezentă, fiind absentă de la discuțiile esențiale pentru securitatea continentului.

Deputatul subliniază că România, stat de frontieră NATO cu cea mai lungă graniță UE cu Ucraina, ar fi trebuit să fie indispensabilă în discuțiile privind securitatea Mării Negre și a flancului estic. El atrage atenția că absența țării se produce într-un moment în care se redesenează harta de securitate a Europei și nu este întâmplătoare, ci rezultatul unei poziții pasive a autorităților.

„”Să nu uiti, Darie…!” Mă rog, Ilie. Sau Nicușor. Sau cine vreți voi…După caz. Când nu ești la masă, ești sigur în meniu!

Lumea se reașază. Rapid. Fără menajamente. Fără pauze. Fără vacanță prelungită pentru răcituri și sărmăluțe…

La Kiev, consilierii pentru securitate națională ai principalelor puteri europene și euro-atlantice lucrează la viitorul arhitecturii de securitate a continentului: pacea din Ucraina, garanțiile post-război, echilibrele de putere care vor defini următorii ani. Se scriu documente-cadru, se aliniază poziții, se decid direcții strategice.

Germania, Regatul Unit, Franța, Italia, Polonia, statele baltice, nordicii, Canada, NATO și instituțiile UE sunt la masă. Acolo unde se hotărăște.

Ca de obicei, România nu este.

Nu întârziată. Nu marginală. Absentă!”, a scris Mihai Fifor pe Facebook.

Fifor avertizează că, în timp ce alte state negociază pacea și își consolidează pozițiile strategice, la București predomină liniștea și o atitudine prudentă, convenabilă. El subliniază că absența României de la aceste negocieri este tratată ca normalitate, însă în geopolitică nu există pauze, iar lipsa participării poate avea consecințe strategice.

„Stat de frontieră NATO, cu cea mai lungă graniță UE cu Ucraina, actor care ar fi trebuit să fie indispensabil în orice discuție serioasă despre securitatea Mării Negre și a flancului estic – România lipsește exact când se redesenează harta de securitate a Europei.

Și nu din întâmplare. Ci pentru că, între timp, România e pe pauză. Dar, cu vigilența-i recunoscută deja, privește cu îngrijorare…

În timp ce alții negociază pacea și își consolidează pozițiile strategice, la București domină liniștea. Tăcerea veșnic prudentă, mereu convenabilă. Absența „strategică” ridicată la rang de normalitate.

Din păcate, însă, în geopolitică nu există vacanță. Pentru că, atunci când nu ești la masă, ești în meniu”, a conchis deputatul.

