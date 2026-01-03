Volodimir Zelenski a anunțat pe platforma X că s-a întâlnit cu consilierii pentru securitate națională ai statelor membre ale așa-numitei „Coaliții a celor dispuși”. Întâlnirile au avut loc în cadrul a trei paneluri, la care au participat echipa de negociere a Ucrainei și reprezentanți din 18 state și instituții internaționale.

Potrivit liderului ucrainean, discuțiile s-au concentrat pe garanțiile de securitate pentru Ucraina, reconstrucția țării și crearea unui cadru de bază pentru „o pace reală”. Toate documentele aflate în lucru au fost analizate, iar succesiunea următorilor pași diplomatici a fost stabilită.

Zelenski a precizat că pe 5 ianuarie va avea loc o reuniune a șefilor de state majore, urmată, pe 6 ianuarie, de o întâlnire la nivel de lideri la Paris. Ulterior, Ucraina se așteaptă la o reuniune comună „productivă” cu reprezentanți ai Statelor Unite.

„Avem acum o nouă etapă și o nouă șansă de a încheia acest război”, a transmis președintele ucrainean, care a mulțumit statelor partenere și liderilor acestora pentru sprijinul constant acordat Ucrainei pe plan diplomatic și politic.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la Kiev că garanțiile de securitate ale Ucrainei, ce ar urma să facă parte dintr-un eventual acord de pace pentru încheierea invaziei, trebuie să includă neapărat prezența militară a Franței și Marii Britanii, țări aflate la conducerea Coaliției pentru Voință.

„Marea Britanie și Franța sunt președinții (n.r. – Coaliției pentru Voință). Prezența lor militară este obligatorie”, a declarat Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

El a menționat că unele state membre ale coaliției ar putea alege să nu trimită trupe în Ucraina.

Totodată, președintele ucrainean a subliniat că decizia de a asigura protecție militară Ucrainei, în cadrul unui eventual acord de pace, depinde și de aprobarea parlamentului fiecărei țări din Coaliția pentru Voință.

„Există o dimensiune parlamentară, deoarece chiar dacă un lider este pregătit să ia anumite decizii, să ajute Ucraina, chiar dacă armata este pregătită să fie prezentă în Ucraina, sprijinul parlamentar este în continuare necesar în conformitate cu constituțiile multor țări europene. Nu putem fi responsabili pentru parlamentele altor țări”, a declarat Zelenski.

Zelenski a explicat că abia după demararea procesului de ratificare a acordului privind garanțiile de securitate va fi cunoscut numărul exact al țărilor dispuse să trimită trupe în Ucraina. Liderul de la Kiev a reiterat că nu există încă o versiune finală a acordului și că mai rămân aspecte care trebuie negociate și agreate.