Gazprom, gigantul energetic din Rusia, a început recent procesul de lichidare a unor active imobiliare importante, în încercarea de a-și consolida situația financiară. Printre proprietățile scoase la vânzare se numără clădiri de birouri și centre de afaceri, inclusiv unele situate în regiunea Moscovei, considerate anterior strategice pentru operațiunile companiei.

O clădire de birouri cu 14 etaje, situată în Noua Moscovă și aparținând anterior Gazprom și filialei sale Gazprom Mezhregiongaz Moscova, a fost recent vândută unui cumpărător privat, potrivit presei ruse pro-Kremlin, scrie dialog. Această tranzacție marchează un punct important în retragerea companiei de pe segmentul imobiliar de lux și reflectă schimbările structurale prin care trece Gazprom.

Complexul de birouri în care se află clădirea este amplasat în așezarea Gazoprovod și fusese inițial oferit spre vânzare ca un singur lot. Lipsa de interes pentru întreaga proprietate a determinat împărțirea acestuia în mai multe unități, facilitând vânzarea segmentată și atragerea de cumpărători individuali. Această strategie evidențiază adaptarea companiei la condițiile pieței și necesitatea de a genera lichidități rapide.

Clădirea recent tranzacționată, construită între sfârșitul anilor 2000 și începutul anilor 2010, era destinată angajaților grupului de gaze și dispune de o suprafață totală de peste 10.000 de metri pătrați, incluzând subsolul. Dimensiunea și structura acestei clădiri o fac una dintre cele mai valoroase proprietăți din portofoliul imobiliar al Gazprom.

Prețul adjudecat la licitație a fost de 923 de milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 11,5 milioane de dolari. Sursele indică faptul că noul cumpărător are deja experiență în achiziționarea altor active Gazprom, inclusiv un centru de afaceri din Moscova și un sanatoriu din Soci. Aceasta sugerează o tendință de consolidare a proprietăților fostului gigant energetic în mâinile investitorilor privați.

În contextul vânzării, experții notează că tranzacțiile reflectă nu doar dificultățile financiare, ci și schimbările în prioritățile companiei, care urmărește reducerea costurilor și restructurarea portofoliului de active.

Compania se confruntă cu scăderi semnificative ale veniturilor și pierderi substanțiale de la începutul războiului din Ucraina. Schimbările geopolitice și sancțiunile internaționale au afectat fluxurile financiare și au generat nevoia de reevaluare a strategiei corporative.

În plus, restructurările de personal și reorganizarea departamentelor au fost anunțate ca parte a procesului de adaptare la noile condiții de piață. În acest context, vânzarea de clădiri și active imobiliare nu doar că ajută la reducerea cheltuielilor, dar oferă și posibilitatea companiei de a direcționa resursele către segmente mai profitabile sau esențiale pentru producția și distribuția de gaze naturale.

Analiza pieței sugerează că aceste mișcări vor avea un impact asupra investitorilor și asupra modului în care Gazprom își gestionează infrastructura corporativă pe termen mediu și lung. Observatorii consideră că vânzările recente pot fi doar începutul unei serii de tranzacții similare, pe măsură ce compania continuă să-și ajusteze modelul operațional.