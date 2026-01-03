Penele de curent se resimt la scară largă, afectând un număr semnificativ de localități și utilizatori din centrul și vestul României. Datele oficiale arată că aproximativ 79.920 de consumatori nu au energie electrică, iar întreruperile sunt concentrate în 220 de localități. Această situație a fost cauzată de viscolul puternic, care a deteriorat rețelele electrice și posturile de transformare.

Conform Distribuție Energie Electrică România, întreruperile au fost cauzate de avariile produse de vântul puternic și de depunerile de gheață, care au afectat 1.121 de posturi de transformare și alimentare, rămase fără tensiune. Având în vedere amploarea fenomenului și viteza cu care s-au produs avariile, operatorii monitorizează constant evoluția situației și încearcă să prioritizeze intervențiile.

Autoritățile recomandă verificarea permanentă a surselor alternative de alimentare și adoptarea măsurilor de siguranță în gospodării.

Județul Alba este cel mai grav afectat, cu 42.267 de utilizatori din 68 de localități rămași fără energie electrică. În zonă, viscolul a provocat avarii la 608 posturi de transformare, ceea ce a dus la întreruperi extinse și la dificultăți majore pentru locuitori.

Situații similare sunt raportate și în județul Mureș, unde 11.984 de consumatori din 60 de localități se confruntă cu pene de curent. În județul Bihor, nouă localități au rămas fără energie, afectând 6.215 utilizatori, iar în județul Sibiu sunt 5.756 de consumatori din 20 de localități fără curent, conform datelor furnizate de surse oficiale și relatate de Hotnews.

Aceste date evidențiază faptul că penele de curent nu sunt izolate, ci afectează simultan mai multe regiuni, ceea ce complică eforturile de intervenție și restabilire a alimentării.

Echipele de intervenție ale Distribuției Energie Electrică România au acționat pe tot parcursul nopții pentru a remedia avariile produse de vremea extremă. Potrivit operatorului, lucrările continuă și în prezent, cu scopul de a reduce cât mai rapid efectele penelor de curent și de a restabili alimentarea în toate zonele afectate.

Intervențiile sunt îngreunate de condițiile meteorologice severe, inclusiv vântul puternic și depunerile de gheață, care fac dificil accesul în anumite localități. În ciuda acestui fapt, echipele de teren prioritizează zonele cu cel mai mare număr de utilizatori afectați, pentru a reduce impactul asupra populației.

Autoritățile și distribuitorii de energie continuă să urmărească evoluția vremii și să adapteze intervențiile în funcție de accesibilitatea zonelor afectate. De asemenea, recomandările pentru cetățeni includ adoptarea unor măsuri de precauție și verificarea constantă a stării instalațiilor electrice din locuințe.