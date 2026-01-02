Un înalt oficial militar rus a înmânat unui atașat militar american fragmente ale unei drone care ar conține date ce ar demonstra că armata ucraineană a vizat reședința prezidențială rusă din regiunea Novgorod, situată în nordul Rusiei.

Luni, Rusia a acuzat Kievul că a încercat să atace reședința lui Putin folosind 91 de drone de atac cu rază lungă de acțiune. Moscova a anunțat că își va revizui poziția în negocierile în curs cu Statele Unite privind încheierea războiului din Ucraina. Ucraina și statele occidentale au contestat versiunea Rusiei despre presupusa tentativă de atac.

Un videoclip publicat pe canalul Telegram al Ministerului Apărării rus arată amiralul Igor Kostyukov, șeful Direcției principale a Statului Major General al Forțelor Armate ale Rusiei, înmânând atașatului american mecanismul de control al dronei găsite printre fragmentele doborâte. Conform declarațiilor ruse, decriptarea memoriei dispozitivului ar confirma că ținta atacului a fost complexul de clădiri al reședinței prezidențiale din Novgorod. Ministerul a transmis că aceste concluzii vor fi prezentate Statelor Unite.

„Decriptarea conţinutului memoriei controlerului de navigaţie al dronelor, efectuată de specialişti ai serviciilor speciale ruse, confirmă fără îndoială că ţinta atacului a fost complexul de clădiri al reşedinţei preşedintelui rus din regiunea Novgorod. Presupunem că această măsură va elimina orice întrebări şi va permite stabilirea adevărului”, a declarat Kostyukov.

Potrivit The Wall Street Journal, oficialii americani din domeniul securității naționale au constatat că Ucraina nu l-ar fi vizat în mod direct pe Putin sau reședințele sale în cadrul atacului cu drone, informație care nu a putut fi verificată imediat de Reuters. Inițial, președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat simpatia față de acuzația Rusiei, menționând că Putin era „foarte supărat” în legătură cu presupusul incident. Ulterior, Trump a adoptat o poziție mai sceptică, distribuind un editorial în care Rusia era acuzată că blochează pacea în Ucraina.

Ucraina a negat orice implicare în atac și a calificat acuzația drept parte a unei campanii de dezinformare a Rusiei, menită să creeze tensiuni între Kiev și Washington după întâlnirea de weekend dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Conflictul informațional reflectă tensiunile persistente dintre Moscova și Kiev, precum și disputele diplomatice dintre Rusia și Statele Unite.