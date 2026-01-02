Sentimentul principal al românilor în 2026 nu este unul de entuziasm, ci de ajustare a așteptărilor. După un 2025 marcat de reziliență și adaptare, românii intră în noul an cu speranțe temperate, axate pe stabilitate personală mai degrabă decât pe schimbări majore la nivel național.

La nivel personal, aproape 40% dintre români consideră că 2026 le va aduce o stare mai bună sau cel puțin similară cu cea din anul precedent, arată IRES.

În schimb, privirea asupra țării rămâne sceptică: aproape jumătate dintre respondenți cred că România va avea un an mai dificil, iar doar un sfert se așteaptă la îmbunătățiri semnificative la scară națională.

Românii nu mai cer transformări spectaculoase, ci certitudini:

Stabilitate personală și financiară – sănătatea și echilibrul economic rămân prioritățile absolute.

Reducerea tensiunilor sociale – aproape 20% își doresc un climat mai calm și mai previzibil între cetățeni.

Costul vieții și integritatea statului – prețurile mai accesibile și combaterea corupției sunt cele mai clare cerințe adresate autorităților.

Investiții în servicii publice – sănătatea, educația și siguranța națională sunt văzute ca domenii ce necesită atenție imediată din partea guvernanților.

Aceste așteptări reflectă o societate mai preocupată de bazele existenței și de corectitudinea instituțiilor decât de reforme ambițioase sau inovații spectaculoase.

Economia continuă să fie principala sursă de neliniște: inflația și creșterea costului vieții îngrijorează peste șapte din zece români. Urmează instabilitatea politică internă și incertitudinea internațională, iar sănătatea personală și a familiei este, deși importantă, pe un plan secundar. Stabilitatea locului de muncă rămâne mai puțin apăsătoare în comparație cu celelalte probleme.

Românii privesc conflictul din Ucraina cu realism pesimist: aproape jumătate consideră că războiul va continua în același ritm, 20% se tem de escaladarea acestuia în Europa, iar doar un procent redus speră la o soluție favorabilă Ucrainei sau încheierea rapidă a conflictului.

Deși așteptările pentru 2026 sunt clare, încrederea în capacitatea guvernului de a gestiona deficitul bugetar sau de a îndeplini prioritățile economice și sociale este redusă: doar un sfert dintre români exprimă un nivel ridicat de încredere.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.012 persoane cu vârsta de 18 ani și peste, selectate aleatoriu și reprezentative la nivel național, cu o marjă de eroare maximă de ±3,1%. Colectarea datelor a avut loc între 4 și 17 decembrie 2025, folosind metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), care permite intervievarea telefonică asistată de calculator pentru o acuratețe mai mare a răspunsurilor.

Întregul sondaj poate fi consultat mai jos:

ires_proiectii-pentru-2026_sondaj-national_20260102