Introducerea taxei de 25 de lei pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene a generat un conflict aprins în studioul Antena 3, în cadrul emisiunii realizate de Mihai Gâdea.

Măsura fiscală, care urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026 și să se aplice inclusiv comenzilor plasate pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress, a devenit subiectul unei confruntări directe între jurnalistul Mirel Curea și fostul consilier prezidențial Mugur Ciuvică.

Discuția a escaladat rapid, pe fondul unor interpretări diferite privind efectele taxei și informațiile apărute în spațiul public despre modul în care ar fi fost redirecționate fluxurile de colete.

Înainte de schimbul dur de replici, cei doi și-au expus pozițiile într-un dialog tensionat, fiecare acuzându-l pe celălalt fie de manipulare, fie de prezentarea unor informații eronate.

Mirel Curea a susținut că datele și informațiile prezentate sunt corecte și reflectă realitatea din teren, insistând asupra dreptului său de a-și exprima opiniile jurnalistice fără a fi întrerupt.

De cealaltă parte, Mugur Ciuvică a afirmat că anumite informații vehiculate în legătură cu traseul coletelor și cu presupuse mutări logistice ar fi false și deja infirmate atât de firmele de curierat, cât și de Ministerul Finanțelor.

Tensiunea acumulată a dus, în cele din urmă, la un schimb de replici extrem de dur, în direct. Iată mai jos discuția dintre cei doi jurnaliști:

Mirel Curea: Îmi păstrez poziția bipedă, indiferent de împrejurări și, din moment ce sunt invitat aici, am dreptul la opinii. V-ați făcut un obicei prost să întrerupeți. Mugur Ciuvică: Opinia e opinie, informația e informație. Mirel Curea: Când termin ce am de spus, interveniți. Mugur Ciuvică: Informația cu coletele de la Budapesta este falsă, e un fake. Mirel Curea: Eu nu înțeleg nimic din ce spuneți dumneavoastră. Eu n-am sucit-o, domnu’ Ciuvică, eu am rămas constant cu mine însumi, sunt egal cu mine însumi. Mirel Curea: Nu interesează pe nimeni ce suciți dumneavoastră, ce nu suciți. Mugur Ciuvică: Înțelegeți, pentru numele lui Dumnezeu, că informația cu coletele e la Budapesta e un fake, e o prostie. Mirel Curea: Este o informație foarte corectă. Mugur Ciuvică: Firmele de curierat au spus că e o prostie, ministrul de Finanțe a trimis comunicat, toată lumea v-a spus că e o prostie și dvs. continuați cu prostia asta, să-mi spuneți prostii… Mirel Curea: Asta e opinia mea de jurnalist… Mugur Ciuvică: Asta nu e o opinie, este o informație. Mirel Curea: Dom’ne, eu nu o ard cu tefeliștii și cu neomarxiștii, eu rămân constant cu mine însumi. Mugur Ciuvică: Important e să nu ne spuneți informații false. E o minciună. Mirel Curea: Nu este o informație falsă, este o informație corectă. Puteți să-l apărați pe Bolojan și pe tefeliști cât aveți chef. Mugur Ciuvică: Aia a fost o minciună, iar ce spuneți acum, că îl apăr eu pe Bolojan și pe tefeliști, este o prostie.

Anterior, jurnalistul Dan Andronic a demontat informațiile transmise chiar de către autorități, mai exact de către Ministerul Finanțelor.

Potrivit acestei analize publicate pe EVZ.ro, autoritățile ar fi încercat să gestioneze o criză de imagine generată de blocajele logistice de la Otopeni, etichetând drept informații false datele privind relocarea volumelor de marfă.

Narativul oficial susține că scăderea volumelor de colete ar fi una normală, ciclică sau lipsită de semnificație economică și că nu există o legătură directă cu introducerea noii taxe. Cu toate acestea, datele prezentate contrazic această interpretare. În 2025, volumul coletelor a crescut accelerat, de la 47.513 în ianuarie la 3.388.826 în noiembrie, ceea ce reprezintă o creștere de peste 7.186% într-un singur an.

Imediat după introducerea taxei, în ianuarie 2026, volumul s-a prăbușit la 713.083 de colete, marcând o scădere de peste 80% într-o singură lună. Corelarea temporală dintre introducerea taxei și această cădere abruptă este considerată de analiști drept un exemplu clar de șoc de politică publică.

Ministerul Finanțelor a invocat faptul că mărfurile sunt supuse TVA la import, însă analiza arată o fractură logică importantă. Trecerea de la procedura B2C (H7) la B2B (H1) face ca importurile să fie, într-adevăr, supuse regimului general de TVA, dar elimină taxa logistică de 25 de lei.

Astfel, deși autoritățile recunosc schimbarea procedurii, consecința directă este reducerea la zero a încasărilor din această taxă. Vezi aici restul analizei semnate de Dan Andronic.