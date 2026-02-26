În cadrul unui nou episod al emisiunii ”Contrapunct”, difuzată pe canalul de YouTube ”HAI România”, jurnalistul Dan Andronic i-a avut alături pe jurnalistul Mirel Curea și colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru.

Aceștia au dezăbătut culisele State of the Union și ceea ce nu a spus Donald Trump în cel mai lung discurs din istorie și care sunt adevăratele lui ținte interne și externe. De asemenea, au mai discutat și despre motivul pentru care președintele SUA a ales să desecretizeze tocmai acum dosarele OZN/UAP.

Nu în ultimul rând, aceștia au abordat și subiectul Epstein și cum folosește Trump cel mai mare dosar de șantaj din istoria modernă ca armă politică supremă.

Jurnalistul Mirel Curea a afirmat că, în ultima perioadă, îi este tot mai dificil să îl analizeze cu seriozitate pe Donald Trump, deoarece acesta și-ar fi schimbat frecvent pozițiile de la o zi la alta, transmițând mesaje diferite într-un interval foarte scurt.

El a remarcat, din fragmentele urmărite, că tonul recent al fostului lider american pare mai moderat, însă a subliniat că experiența lui Trump în afacerile imobiliare se reflectă și în modul în care abordează scena internațională.

Mirel Curea consideră că strategia lui Trump ar presupune inițial crearea unei stări de tensiune și incertitudine pentru a destabiliza adversarii și piețele, urmată de intervenții menite să valorifice momentul favorabil.

Ulterior, spune acesta, ar exista o etapă de recalibrare, în care partenerilor li s-ar oferi concesii sau beneficii pentru a menține echilibrul și a evita conflictele deschise.

”Mie, în ultima vreme, îmi este foarte greu să îl mai iau în serios către a-l analiza pe Donald Trump pentru că de mult prea multe ori a zis una luni, alta miercuri și ceva a treia variantă vineri. Într-adevăr, și eu am băgat de seamă, n-am urmărit cap coadă, am urmărit numai fragmente și am băgat de seamă că e foarte cuminte (…) În orice caz, un om de afaceri de succes în zona imobiliară, în business-ul imobiliar, a aplicat aceleași metode și în business-ul mondial. E un business mondial ceea ce se întâmplă între mai marii lumii, e un business ca pe stradă, când se împar zonele de influență. Nu e nicio deosebire. (…) Acum, el a venit și a aplicat ce? Sperii piața, îi înspăimânt pe toți. Îi îngheț pe toți contracandidații, cumpăr eu, cumpăr la preț jos, că mă concurez eu pe mine însumi, după care îi mângâi pe cap pe ăia, și ca să nu rămână supărați, le dau și lor nu știu ce subantreprize și nu știu ce”, spune Mirel Curea.

Colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru a susținut că relația tensionată dintre Donald Trump și Canada ar fi avut în spate calcule strategice și interese economice. El a explicat că, după ce autoritățile canadiene au acceptat achiziția unui prim lot de 12 avioane F-35 și au lăsat deschisă posibilitatea pentru încă 74, Trump ar fi încercat să reaprindă disputa bilaterală.

Potrivit lui Păcuraru, liderul american a lansat public ideea revendicării unui pod de acces la frontieră, construit din fonduri canadiene, invocând presupuse dezavantaje pentru SUA și sugerând inclusiv preluarea terenului aferent.

El a mai afirmat că, la scurt timp după această declarație, presa a relatat despre întâlniri între investitori imobiliari din zona punctelor de frontieră și membri ai echipei apropiate mișcării MAGA, care ar fi facilitat ulterior o discuție directă cu Trump.

”Uitați-vă ce a pățit cu Canada. A vrut să relanseze scandalul cu Canada după ce canadienii au acceptat să plătească 12 F35 și au lăsat așa ușa întredeschisă cu următoarele 74. Atunci, brusc, domnul Trump a venit și a spus să revendic podul de acces frontalier spre Canada, deși a fost construit cu banii canadiști, fiindcă acești vor să ne păcălească și revendic cu tot cu terenul de sub. După ce a spus chestia aceasta, a doua zi presa a publicat ce s-a întâmplat. Cutare, investitorii imobiliari din zonă care dețin punctele de trecere a frontierei cu Canada s-a întâlnit cu cu tare din echipa MAGA, care l-a dus de mâna a domnului Trump, au discutat împreună și după două ceasuri a ieșit postarea asta. Instantaneu s-a aflat substratul. Instantaneu s-a liniștit faza”, spune colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru.

Jurnalistul Mirel Curea a afirmat că episoadele tensionate legate de Danemarca și Groenlanda au fost marcate de declarații contradictorii și de schimbări bruște de poziție. Potrivit acestuia, Donald Trump ar fi alternat între amenințări privind preluarea controlului, condiționări legate de amplasarea unor baze militare și chiar ideea unei eventuale achiziții, însoțită de promisiuni financiare spectaculoase pentru populație.

Mirel Curea a subliniat că o astfel de abordare face dificilă realizarea unei analize riguroase, întrucât stilul adoptat ar semăna, în opinia sa, cu tehnici dure și derutante din domeniul imobiliar, transferate în sfera politicii internaționale. Din această perspectivă, consideră că orice evaluare serioasă trebuie să țină cont de acest tipar de acțiune.

”După aia tot baletul pe care l-a făcut cu Danemarca și cu Groenlanda. Îi ocup, nu îi ocup, dacă ne lasă să punem mai multe baze, nu îi mai ocup, dacă nu ne lasă, îi ocup, dar stai să vezi că o cumpăr, că dau fiecărui locuitor cât un milion de dolari. Foarte complicat să faci o analiză serioasă. Foarte complicat să faci o analiză serioasă și să ignori faptul că el aplică tehnicile golănești, derutante din business-ul imobiliar în marea politică. Atunci e și foarte complicat ca într-o analiză serioasă”, spune jurnalistul Mirel Curea.

