Dezbaterea de pe canalul de YouTube „HAI România!” a pornit de la întrebarea dacă prezența lui Nicușor Dan la Washington este o mișcare strategică inspirată sau un risc major pentru diplomația românească. În contextul în care președintele este atacat din toate direcțiile, miza este considerată uriașă: relația României cu America condusă de Donald Trump.

Dan Andronic a ridicat direct problema oportunității deplasării, întrebând dacă șeful statului procedează corect mergând la Washington.

„Face bine Nicușor Dan că se duce la Washington?”, a întrebat Dan Andronic.

Marcela Feraru a susținut că Nicușor Dan a absentat din numeroase contexte în care ar fi trebuit să fie prezent și, în schimb, a ales să participe la un eveniment unde, în opinia sa, prezența nu era absolut necesară, precizând că are mai multe argumente în acest sens.

„Părerea mea e că a lipsit din multe locuri în care trebuia să se ducă și s-a dus acolo unde nu era absolut necesar. Am câteva argumente”, a spus Marcela Feraru.

În contrapondere, Dan Andronic a susținut că un refuz al invitației ar fi echivalat cu o lovitură decisivă dată parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite, atât timp cât la Casa Albă se află sau se va afla un președinte republican, precum Donald Trump. El a subliniat că actualul lider american nu este un politician dispus la tergiversări, subtilități diplomatice sau ezitări și a apreciat că simpla prezență a lui Nicușor Dan la reuniune are o importanță majoră, indiferent de modul în care acesta se va descurca în cadrul întâlnirilor.

„Din punctul meu de vedere, dacă refuza invitația, puneam definitiv cruce parteneriatului strategic și relației cu Statele Unite, atâta timp cât era și cât va fi Donald Trump președinte sau un președinte republican. Pentru că Donald Trump nu este un președinte care să mai aibă timp pentru farafastâcuri, pentru chițibușării diplomatice sau ezitări de domnișoară. Indiferent cât de prost se va descurca acolo Nicușor Dan, din punctul meu de vedere, faptul că este prezent reprezintă enorm”, a spus Dan Andronic.

Mirel Curea a afirmat, la rândul său, că șeful statului a procedat corect acceptând invitația, motivând că există reuniuni la un anumit nivel de la care un șef de stat nu poate lipsi. Totuși, el și-a exprimat rezervele cu privire la capacitatea lui Nicușor Dan de a face față discuțiilor la nivel înalt, arătând că prestațiile anterioare și informațiile din culise ar indica dificultăți în gestionarea unor astfel de contexte.

„Eu cred că a făcut bine, face bine că se duce. Sunt reuniuni la un anumit nivel de la care nu poți lipsi. Am o strângere de inimă cu privire la ce va face pe acolo. Adică sper să nu-l întrebe prea mult de vorbă niciunul din cei importanți care o să fie pe acolo. Să stea și el mai mult pe hol, mai mult pe la toaletă, pe la oglindă, pe la chiuvetă, pe undeva. Și n-o spun cu vreo cu răutate, cu vreun parapon. Nu face față. L-am văzut toți. Nu face față. Mai știm, mai avem și informații și din culise care ne confirmă că nu face față, dar act de prezență e bine că face”, a spus Mirel Curea.

