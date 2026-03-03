Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că anul 2025 a fost fără îndoială un an solicitant pentru sistemul judiciar. El a arătat că societatea traversează o perioadă în care spațiul public este mai fragmentat, iar mediul digital amplifică rapid tensiunile. În același timp, presiunile economice se traduc în forme de criminalitate din ce în ce mai sofisticate.

„Anul 2025 a fost fără îndoială un an solicitant pentru sistemul judiciar. Trăim într-un spaţiu public mai fragmentat, într-o lume în care mediul digital amplifică rapid tensiunile, iar presiunile economice se traduc şi în forme de criminalitate din ce în ce mai sofisticate. Infracţionalitatea se adaptează, operează transfrontalier, urmăreşte randamente financiare ridicate şi valorifică zonele de intersecţie dintre tehnologie, fluxurile financiare şi vulnerabilităţile sociale. În această paradigmă, flexibilitatea şi adaptabilitatea sunt condiţii esenţiale pentru activitatea eficientă a organelor judiciale”, a declarat Radu Marinescu, marţi, la bilanţul Minsterului Public.

„Este evident din aceste cifre că sistemul funcţionează sub o presiune constantă şi care se amplifică. În acest peisaj complicat, raportul ne prezintă un semn important de maturizare instituţională. Pentru prima dată după un deceniu de creştere continuă, volumul de dosare se stabilizează şi chiar începe să scadă. Apreciez că este rezultatul unor ajustări manageriale asumate şi reuşite. Atunci când un sistem reuşeşte să controleze propriul volum de activitate, înseamnă că mecanismele sale interne funcţionează coerent şi eficient”, a afirmat ministrul Justiţiei.

Radu Marinescu a subliniat că aceste rezultate au fost obținute în condițiile în care peste 700 de posturi de procuror sunt vacante. El a menționat că există unități de parchet care au funcționat cu un singur procuror sau chiar fără procuror numit.

În acest context, ministrul a evidențiat necesitatea consolidării resurselor umane din sistemul judiciar.

„Observăm că în anul 2025, în dosarele de evaziune fiscală, valoarea bunurilor indisponibilizate depăşeşte suma de 365 de milioane de lei şi aproximativ opt milioane de euro, iar în ceea ce priveşte recuperarea prejudiciilor, vorbim de o valoare de peste 110 milioane de lei. Sunt cifre relevante, dar ele trebuie privite prin prisma unui obiectiv mai amplu, recuperarea efectivă şi cât mai consistentă a produsului infracţiunii”, a transmis ministrul Justiţiei.

Potrivit acestuia, dacă prejudiciul nu este recuperat, grupările criminale pot continua să opereze. El a explicat că criminalitatea economică și cea organizată se susțin din resurse financiare.