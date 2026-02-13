Prognoza meteo pe patru săptămâni:

09.02.2026 – 16.02.2026

Valorile termice se vor situa peste mediile normale pentru această perioadă în întreaga țară, fiind mai pronunțate în regiunile nord-vestice. Precipitațiile vor depăși nivelul obișnuit în regiunile sudice și estice, în timp ce în restul teritoriului cantitățile vor fi apropiate de normal.

16.02.2026 – 23.02.2026

Temperaturile medii se vor menține în general aproape de valorile normale pentru această săptămână, cu ușoare creșteri locale. Precipitațiile vor fi excedentare în zonele vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de media obișnuită.

23.02.2026 – 02.03.2026

Mediile temperaturilor vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite în regiunile sudice și sud-estice, în timp ce în rest vor fi apropiate de normal. Cantitățile de precipitații vor depăși nivelul mediu în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi similare cu valorile normale pentru această perioadă.

02.03.2026 – 09.03.2026

Valorile termice medii se vor apropia de cele normale pe întreg teritoriul României. Precipitațiile estimate vor fi, de asemenea, apropiate de media specifică acestei săptămâni la nivel național.

Meteorologii anunță că România va traversa în următoarele două săptămâni o perioadă de vreme schimbătoare, cu alternanțe între episoade mai calde și intervale reci. Temperaturile vor fi în general mai ridicate decât normalul perioadei în sud și sud-est, în timp ce în regiunile nord-vestice și centrale se vor menține mai apropiate de valorile obișnuite, cu variații semnificative între zi și noapte.

Precipitațiile vor apărea pe arii extinse, fiind mai frecvente în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, dar și în sud și est, în special în jurul datei de 13–15 februarie. Cantitățile de precipitații vor fi mai mari în anumite zile și în anumite zone, iar în restul teritoriului se vor situa aproape de media obișnuită pentru această perioadă.

Meteorologii recomandă populației să fie pregătită pentru schimbări rapide ale vremii, în special în zonele montane, unde pot apărea precipitații mixte și diferențe mari de temperatură într-un interval scurt. Estimările indică faptul că, deși nu se vor înregistra fenomene extreme pe termen lung, condițiile meteo vor rămâne instabile, cu alternanțe între perioade însorite și intervale cu ploi sau ninsori locale.