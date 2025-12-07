Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza și indică faptul că Bucureștiul se pregătește de primele ninsori ale sezonului chiar înainte de Crăciun. Dacă până acum hărțile prognozelor arătau că abia în ianuarie vor apărea primele episoade de iarnă, noile date schimbă semnificativ perspectivele pentru Capitală.

Potrivit celor mai recente informații, ninsoarea își va face simțită prezența pe 23 decembrie, dar și spre finalul lunii, pe 29 și 30 decembrie. Specialiștii arată că, odată cu precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare, temperaturile vor înregistra o scădere accentuată.

Mercurul din termometre ar urma să coboare până la un grad, iar vremea rece va pune treptat stăpânire pe oraș. Schimbarea se va resimți progresiv, pe măsură ce temperaturile diurne se vor apropia de limita înghețului.

De cealaltă parte, meteorologii de la ANM anunță că începutul săptămânii viitoare va aduce valori termice mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor țării.

Cerul va avea înnorări temporare și sunt posibile ploi slabe, în special în nord-vest și centru. În sud, precipitațiile pot apărea izolat în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe crestele montane și în sud-est.

Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 14 grade, iar minimele vor coborî până la -3 grade, cu ceață prezentă dimineața și noaptea, adesea asociată cu burniță.

Pentru perioada Crăciunului și până după Revelion, ANM prognozează temperaturi peste mediile obișnuite, în toate regiunile.

Săptămânile 8–15 și 15–22 decembrie vor aduce valori termice mai ridicate decât normalul perioadei, în timp ce regimul pluviometric va fi unul deficitar la nivel național. Tendința se păstrează și între 22 și 29 decembrie, când media temperaturilor continuă să depășească valorile normale, iar cantitățile de precipitații rămân scăzute.

Ultima săptămână a anului, 29 decembrie – 5 ianuarie, indică menținerea temperaturilor peste mediile climatologice. Precipitațiile vor fi în general apropiate de normal, cu un ușor deficit în nord-vestul țării.