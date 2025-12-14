Debitul fluviului Dunărea la intrarea în România, în secțiunea Baziaș, este estimat la aproximativ 3.700 metri cubi pe secundă (mc/s) în perioada următoare, valoare inferioară mediei multianuale a lunii decembrie, de 5.200 mc/s, potrivit prognozei realizate de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), valabilă până la 20 decembrie 2025.

În aval de Porțile de Fier, specialiștii anticipează o tendință de scădere a debitelor, pe fondul condițiilor hidrometeorologice prognozate.

Pentru întreaga lună decembrie, hidrologii estimează un debit maxim de 6.500 mc/s, peste media multianuală, și un minim de 3.500 mc/s. Această amplitudine indică o variabilitate ridicată a regimului hidrologic, influențată de precipitații și de evoluția temperaturilor.

Pe majoritatea râurilor din interiorul țării, debitele medii zilnice vor fi relativ staționare. Excepție fac cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor mari, unde se anticipează scăderi, în timp ce pe unele râuri mici din zonele de deal și munte pot apărea creșteri ușoare de niveluri și debite, ca urmare a precipitațiilor prognozate pe durata intervalului analizat.

Conform prognozei trimestriale, în decembrie 2025 regimul hidrologic va fi, în general, între 50% și 80% din mediile lunare multianuale.

Valori mai ridicate (80–100%) sunt estimate pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, bazinul superior al Jiului, precum și în bazinul superior și mijlociu al Bistriței (afluent al Siretului).

Valori mai scăzute (30–50%) sunt prognozate pentru bazinele: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna și pentru râurile din Dobrogea.

Cele mai mici valori, sub 30% din normalele lunare, sunt așteptate pe râurile din bazinele Râmnicu Sărat și Bârlad.

Începând cu a treia decadă a lunii decembrie, există posibilitatea apariției formațiunilor incipiente de gheață — gheață la maluri, ace de gheață și curgeri de năboi (zăpadă înghețată în albie) — pe unele râuri din zonele montane din nordul și centrul țării. Aceste fenomene ar putea să se extindă și să se intensifice treptat și în alte bazine hidrografice, în funcție de evoluția temperaturilor, avertizează INHGA.