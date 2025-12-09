În prezent, în acumularea Paltinu se află aproximativ 3 milioane de metri cubi de apă, potrivit reprezentanților Administrației Apele Române. Debitului evacuat pentru tratarea apei a fost stabilit la nivelul maxim autorizat, astfel încât operatorul de apă poate asigura tratarea și furnizarea apei potabile fără restricții pentru o perioadă de 12 zile, cu condiția să nu intre suplimentar apă în lac.

Specialiștii instituției estimează însă că, în zilele următoare, debitele naturale ale lacului ar putea crește între 1,5 și 3 mc/s. Această creștere ar putea permite furnizarea apei către populație fără restricții timp de până la 24 de zile, suficient pentru întreaga perioadă a sărbătorilor de iarnă.

„Din informaţiile pe care specialiştii de la Apele Române le deţin la această oră, în acumularea Paltinu sunt disponibili aproximativ 3 milioane m³ de apă. Debitul evacuat pentru tratarea apei este de 3 mc/s şi reprezintă debitul maxim autorizat. Acesta poate asigura resursa de apă disponibilă operatorului de apă care permite tratarea apei pentru potabilizare şi furnizarea acesteia fără restricţii pentru un interval de 12 zile, în condiţiile în care nu intră suplimentar apă în lac. Ţinând însă cont de prognoza hidrologică imediată, estimăm creşteri de debite în lac, în regim natural, de până la circa 1,5 mc/s -3 mc/s. În această situaţie, perioada de furnizare a resursei de apă pentru potabilizare s-ar putea dubla, iar apa către populaţie ar putea fi furnizată fără restricţii până la un interval de 24 de zile, adică ar putea acoperi toată perioada sărbătorilor de iarnă”, au transmis reprezentanții instituției.

Pentru începutul anului viitor, situația este mai puțin favorabilă. Perioada ianuarie-februarie este caracterizată în mod tradițional prin debite reduse și temperaturi scăzute, condiții care pot favoriza un deficit de apă sever.

Volumul redus din acumulare, combinat cu temperaturile scăzute care pot afecta funcționarea instalațiilor hidrotehnice și hidroenergetice, precum și creșterea consumului domestic, contribuie la riscul apariției restricțiilor.

„Pentru a proteja resursa şi pentru a evita pe cât posibil un scenariu al restricţiilor, Apele Române au solicitat organizarea unei şedinţe tehnice, sub coordonarea Consiliului Judeţean şi a Prefecturii Prahova, împreună cu toate instituţiile implicate (ANAR, ESZ Prahova, HidroPrahova, Hidroelectrica, Elsid) care să analizeze, în limitele legal instituţionale şi tehnice, posibilitatea furnizării apei către populaţie în regim restricţionat, începând din 1 ianuarie 2026”, au explicat reprezentanții Apele Române.

Această măsură presupune reducerea debitului maxim autorizat evacuat din acumulare către stația de tratare de la Voila. Scopul este de a extinde perioada de utilizare a volumelor disponibile și de a prelungi furnizarea apei către populație cât mai mult posibil.

„Măsura presupune reducerea debitului maxim autorizat care poate fi evacuat din acumulare şi furnizat către staţia de tratare Voila, măsură care ar permite extinderea perioadei de utilizare a volumelor disponibile şi prelungirea cât mai mult a intervalului de furnizare a apei către populaţie”, au mai spus ei.

Administrația Apele Române a propus constituirea unui grup de lucru interdisciplinar format din specialiști ai instituției, experți academici și reprezentanți ai operatorilor publici și privați. Grupul va analiza scenariile tehnice, variațiile hidrologice și implicațiile asupra infrastructurii, iar rezultatele vor fi prezentate într-o viitoare ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, coordonată de prefect.

„În acelaşi timp, creează posibilitatea alocării timpului necesar în care S.C. Hidroelectrica S.A. să poată furniza un debit suplimentar prin instalaţiile sale, dar cu condiţia prealabilă efectuării unor teste tehnice”, au transmis reprezentanții instituției.

De asemenea, oficialii Apele Române subliniază că intervențiile asupra golirii de fund a barajului trebuie amânate până după luna iunie 2026. Aceasta se datorează regimului hidrologic caracteristic primăverii, când precipitațiile cresc nivelul apei și nu permit atingerea în siguranță a nivelurilor necesare pentru operațiuni subacvatice.

„Administraţia Naţională Apele Române aduce la cunoştinţa publicului şi a autorităţilor direct implicate faptul că este imperios necesar ca intervenţiile asupra golirii de fund să fie amânate până după luna iunie a anului 2026. Acestea sunt condiţionate de regimul hidrologic bogat în precipitaţii, caracteristic primăverii, care impune necesitatea menţinerii unui nivel ridicat al apei în acumulare şi care nu permite atingerea (coborârea) în siguranţă a nivelurilor necesare operaţiunilor subacvatice. Apele Române dau asigurări populaţiei că vor utiliza toate mijloacele tehnice şi instituţionale disponibile pentru continuitatea alimentării cu apă şi pentru identificarea celor mai bune soluţii, astfel încât scenariul restricţiilor să fie evitat pe cât posibil”, precizează sursa citată.

Situația acumulării Paltinu a generat deja probleme semnificative în alimentarea cu apă potabilă a județului Prahova și a unei localități din Dâmbovița. În perioada 28 noiembrie – 8 decembrie 2025, peste 107.000 de oameni din 13 localități au rămas fără apă la robinet, ca urmare a golirii barajului și a ploilor abundente care au crescut turbiditatea apei.

Autoritățile au reluat furnizarea apei la începutul lunii decembrie, însă populația este atenționată să folosească apa doar pentru igienizarea toaletelor până când aceasta va fi verificată de Direcția de Sănătate Publică.

Aceste evenimente subliniază vulnerabilitatea sistemului de alimentare cu apă și importanța gestionării riguroase a acumulării Paltinu în perioada sezonului rece, pentru a preveni noi disfuncționalități și pentru a proteja consumatorii.