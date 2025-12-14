Potrivit analizei realizate de MET Group, evoluțiile meteorologice din această iarnă vor avea un impact direct asupra cererii de energie și asupra prețurilor, atât în Europa, cât și în Asia. În România, primele prognoze ale Administrația Națională de Meteorologie indică un debut de iarnă cu temperaturi peste cele normale, fără a exclude însă episoade de ger sau ninsori.

Autorul analizei arată că această iarnă este influențată de mai multe teleconexiuni climatice, adică interacțiuni între diferite regiuni ale globului, care pot modifica tiparele meteo din Europa.

Unul dintre aceste fenomene este Oscilația cvasi-bienală (QBO), aflată în prezent în faza estică. Potrivit analizei, acest lucru „sugerează o probabilitate crescută de slăbire a curentului cu jet atlantic și de apariție mai frecventă a blocajelor atmosferice”, condiții care pot favoriza episoade mai lungi de vreme rece în Europa.

Un alt factor important este Dipolul Oceanului Indian (IOD). Modelele climatice indică un IOD negativ la începutul iernii, în special în lunile noiembrie–decembrie, ceea ce reprezintă „o veste bună pentru precipitațiile din sud-estul Europei”, subliniază specialistul MET Group.

În ceea ce privește ENSO (El Niño – La Niña), condițiile actuale favorizează menținerea fazei La Niña pe parcursul celei mai mari părți a iernii boreale. Acest fenomen este, în general, asociat cu temperaturi mai scăzute în Asia de Est, având însă „o influență mai puțin directă asupra Europei”.

Analiza atrage atenția și asupra evoluției vortexului polar, care joacă un rol esențial în distribuția aerului rece în emisfera nordică. Potrivit lui Vasilis Pappas, iarna a început cu „un vortex polar mai slab decât în mod obișnuit”, situație care „stârnește îngrijorări cu privire la apariția frecventă a valurilor de frig în Europa”.

Luând în considerare toate aceste elemente, împreună cu prognozele sub-sezoniere și sezoniere, analiza MET Group indică drept scenariu de bază o iarnă mai caldă decât media.

„Temperaturile de pe continentul european vor fi, în medie, cu 0,5 – 1,0°C peste valorile normale ale iernilor din perioada 2018–2024 și cu 1,0 – 1,5°C peste mediile iernii 2024–2025”, arată autorul analizei.

Există însă și un scenariu alternativ, cu o probabilitate de aproximativ 20%, care indică „o iarnă mai rece cu circa 1,2°C, apropiată de media temperaturilor înregistrate iarna trecută”.

Într-un context de temperaturi mai ridicate, cererea de gaze naturale ar urma să fie mai scăzută comparativ cu anul trecut, atât în Europa, cât și în Asia. Totuși, analiza avertizează că influența fenomenului La Niña asupra Asiei de Est „ar putea aduce surprize, prin episoade cu temperaturi mai scăzute decât cele anticipate”.

Chiar dacă perspectivele generale sunt mai favorabile, luna decembrie rămâne una cu potențial ridicat de volatilitate. Potrivit analizei MET Group, există o probabilitate crescută de apariție a fenomenelor de tip „Dunkelflaute”, caracterizate prin cerere mare de încălzire și producție foarte scăzută de energie eoliană și solară.

„Astfel de situații pot genera creșteri bruște ale prețurilor la gaze naturale și electricitate”, avertizează Vasilis Pappas, explicând că este nevoie de suplimentarea producției termice pentru a acoperi lipsa energiei regenerabile.

Un exemplu recent a avut loc pe 6 noiembrie 2024, când „prețul mediu al energiei electrice a urcat la 231 €/MWh, iar în unele intervale orare a depășit chiar 800 €/MWh”.

Situația hidrologică rămâne esențială pentru Europa de Sud-Est, o regiune dependentă de producția hidro. Conform analizei, sunt așteptate „precipitații peste media sezonieră”, ceea ce ar putea aduce o ușurare, în condițiile în care „rezervoarele hidro se află în prezent la cel mai scăzut nivel din ultimii șapte ani”.

În final, specialistul MET Group subliniază că „interacțiunea dintre cererea meteo-dependentă din Europa și Asia va fi un factor important”, deoarece o creștere a consumului în Asia poate influența diferențele de preț la gazele naturale lichefiate (GNL) și redistribuirea livrărilor la nivel global.