Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), aproape un milion de cereri au fost depuse pentru acordarea tichetului de energie electrică în valoare de 50 de lei lunar. Mai exact, în aplicația EPIDS au fost înregistrate 990.279 de solicitări, conform informațiilor transmise la solicitarea Mediafax.

Din totalul cererilor, pentru 708.794 de persoane au fost emise tichete, în timp ce 133.828 de solicitări au fost anulate, iar 98.960 invalidate. Reprezentanții ANPIS au explicat că invalidarea a apărut în urma unor neconformități, precum introducerea unor date greșite la CNP sau POD ori neconcordanțe între datele personale și adresa declarată.

Cererile anulate au aparținut persoanelor care au renunțat ulterior la sprijin.

Ajutorul financiar a fost introdus după expirarea schemei de plafonare și compensare a prețurilor la energia electrică, fiind aplicabil pentru consumul începând cu luna iulie 2025. Sprijinul constă într-un tichet de 50 de lei lunar și este acordat până la 31 martie 2026, dată la care expiră și plafonarea prețurilor la gaze naturale.

Beneficiarii eligibili sunt persoanele singure cu un venit net lunar de cel mult 1.940 de lei și familiile cu un venit net lunar pe membru de maximum 1.784 de lei. Tichetele pot fi utilizate exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică, nu sunt transmisibile și nu pot fi folosite pentru alte locuri de consum.

În cadrul acestei scheme, statul a efectuat până în prezent plăți în valoare totală de aproximativ 137 de milioane de lei, distribuite în cinci tranșe. Conform estimărilor, dacă numărul beneficiarilor eligibili rămâne constant, statul ar trebui să aloce lunar peste 35 de milioane de lei, iar costul total pentru cele nouă luni de aplicare ar depăși 318 milioane de lei.

Cu toate acestea, nu toate sumele alocate au fost utilizate efectiv. Până în prezent, au fost emise aproximativ 350.000 de carduri fizice, adică în jur de jumătate din cele validate. Datele din piață indică faptul că numărul real al plăților efectuate pentru facturi se situează sub 500.000, ceea ce sugerează că o parte dintre beneficiari nu au folosit încă sprijinul.

Cele mai multe tichete emise provin din județele Suceava, Iași și Dolj, în timp ce Ilfov și municipiul București se află la polul opus. Banii încărcați pe card pot fi utilizați timp de 12 luni de la data ultimei alimentări, dar nu mai târziu de 31 martie 2027, pentru consumul aferent perioadei 1 iulie 2025 – 31 martie 2026.

În paralel, furnizorii de energie reclamă existența unor restanțe semnificative ale statului, estimate la aproximativ 7 miliarde de lei, reprezentând diferențele dintre prețurile plafonate și cele contractuale, costuri care urmează să fie decontate de autorități.