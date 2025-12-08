În data de 8 decembrie, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a transmis că a efectuat plățile aferente lunii noiembrie pentru trei dintre cele mai importante beneficii sociale: alocația de stat pentru copii, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție. Sumele au fost transferate prin agențiile teritoriale (AJPIS), astfel încât beneficiarii să dispună de ele în timp util.

Instituția a precizat că, pe final de an, ritmul de plată este accelerat pentru a asigura accesul rapid la fondurile de care depind milioane de familii.

ANPIS a anunțat și o schimbare importantă: plățile pentru drepturile aferente lunii decembrie vor fi făcute în avans. Astfel, persoanele cu dizabilități vor primi sumele înainte de Crăciun.

„Pentru a ne asigura că cetăţenii primesc banii înainte de Sărbătorile de iarnă, ANPIS prin agenţiile teritoriale va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială care de regulă se plăteau spre final de lună. Astfel, în decembrie, drepturile persoanelor cu dizabilităţi vor ajunge în conturile bancare în data de 12 decembrie 2025, iar plata acestora prin mandat poştal, se va realiza în perioada 18–24 decembrie 2025”, a transmis instituția.

Această programare devansată vizează evitarea întârzierilor cauzate de perioada aglomerată a sărbătorilor și asigurarea continuității în plata sprijinului financiar.

Pentru alte forme de sprijin acordate de stat, ANPIS a stabilit un calendar distinct. Beneficii precum venitul minim de incluziune (VMI), alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru pacienții cu TBC și alocația de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA vor fi achitate tot înainte de Crăciun.

19 decembrie 2025 – pentru beneficiarii care au ales plata pe card;

până la 24 decembrie 2025 – pentru cei care primesc drepturile prin mandat poștal.

Prin aceste măsuri, instituția încearcă să se asigure că toate categoriile vulnerabile primesc la timp banii necesari pentru a traversa perioada sărbătorilor în condiții cât mai bune.

În comunicatul oficial, ANPIS subliniază rolul pe care îl are în sistemul social românesc, prin activitatea celor 42 de agenții teritoriale din întreaga țară.

Instituția evidențiază că prin programele gestionate oferă „sprijin concret în viaţa de zi cu zi a persoanelor şi familiilor”, fiind un element esențial în protejarea celor care se confruntă cu dificultăți financiare sau personale.