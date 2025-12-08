Meteorologii iau în calcul posibilitatea unei ierni foarte reci, din cauza unui vortex polar care ar putea trimite valuri de aer arctic peste Europa, mai ales după sărbători. Specialiștii meteo spun că acest fenomen poate aduce episoade de frig puternic la începutul anului, iar România este printre țările afectate.

Valurile de aer rece vor traversa Europa, iar vortexul polar slab ar putea face iarna mai dură în multe regiuni. Experții nu sunt toți de aceeași părere, dar avertizează că după Crăciun pot apărea temperaturi foarte scăzute. Ei cred că în ianuarie vremea va fi schimbătoare și destul de blândă în unele zile, dar că zilele liniștite vor fi urmate de ceață și de temperaturi mici, care pot provoca îngheț. Vortexul polar va fi mai activ la mijlocul iernii și va trimite aer rece direct către Europa.

Vortexul polar este un fenomen atmosferic foarte mare și înseamnă o mișcare puternică de aer rece, ca un ciclon, care se formează în zonele polare, în stratosferă și troposferă. Acest fenomen poate influența vremea din România, mai ales iarna, prin schimbări de temperatură și condiții meteo.

În mod normal, vortexul polar ține aerul foarte rece în zona Polului. Când însă slăbește, aerul rece poate ajunge spre Europa și poate aduce frig puternic, ninsori multe și viscol. De obicei, efectele lui se simt mai ales la începutul iernii și primăvara, în perioadele de tranziție dintre anotimpuri.

Meteorologii spun că în Europa vremea va fi, în general, blândă de Crăciun, cu câteva excepții în anumite regiuni. În Statele Unite ale Americii, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) se așteaptă ca luna decembrie să fie mai caldă decât de obicei. Totuși, o eventuală răcire depinde de temperaturile din următoarele două săptămâni.

Anul acesta va fi prezent și fenomenul La Niña, iar specialiștii cred că va continua până în februarie 2026. În mod normal, La Niña aduce temperaturi mai scăzute în Europa de Vest și apare atunci când apa de la suprafața oceanului, în Pacificul central și estic, este mai rece decât în mod obișnuit.