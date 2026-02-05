În cea mai friguroasă iarnă din ultimii cinci ani, România a importat 12,6 milioane de metri cubi de gaze naturale pentru a acoperi cererea crescută determinată de temperaturi scăzute, ce au atins chiar și -20 de grade în anumite regiuni. Ca urmare, facturile pentru luna ianuarie vor fi cu minimum 30% mai mari față de aceeași perioadă a anului trecut.

Tudor Turcu, director în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, a precizat că rezerva de gaze naturale a țării este în grafic, iar importurile din luna ianuarie au suplinit deficitul energetic generat de gerul extrem. La nivel național, totalul rezervelor de gaze este de peste 56 milioane de metri cubi, cu o producție internă de 23,3 milioane de metri cubi și aproximativ 20 de milioane extrase din depozite. Acest nivel este cu 15% mai mic decât cel înregistrat în perioadele de maxim ger din săptămânile recente, însă situația este considerată sub control.

România dispune de gaze în depozite la aproape 50% din capacitate, ceea ce depășește cu peste 10% media europeană. Această rezervă este considerată suficientă pentru a face față iernii, mai ales că sezonul rece se apropie de final.

„Nu există nicio șansă ca sistemul energetic să intre în colaps. Nu există niciun risc să rămânem în frig iarna asta. Totalul rezervei de gaze la nivel național este de peste 56 milioane de metri cubi. Avem o producție internă de 23,3 milioane de metri cubi, undeva la 20 de milioane extrase în depozite. Asta înseamnă cu 15% mai puțin decât în perioadele de maxim ger pe care l-am avut săptămâna trecută. Lucrurile sunt cât se poate de sub control Mai mult decât atât, pe zona de depozite suntem la aproape 50%, peste 10% față de media europeană. Acesta e un nivel foarte corect pentru perioada pe care o avem acum. Practic nu mai e foarte mult timp până iarna e gata și noi avem 50% (rezervă de gaze în depozite)”, a explicat Tudor Turcu, conform Gândul.

În același timp, România a continuat să exporte gaze către Republica Moldova și Ucraina, țări afectate de condiții extreme și, în cazul Ucrainei, de contextul războiului. Exporturile totale au fost de aproape 7 milioane de metri cubi, dintre care 5,5 milioane către Republica Moldova și 1,4 milioane către Ucraina.

„Avem importuri de 12,6 milioane de metri cubi și exporturi de aproape 7 milioane de metri cubi, respectiv în Republica Moldova 5,5 milioane și în Ucraina 1,4 milioane metri cubi”, a mai spus acesta.

Deși facturile pentru consumatori vor fi mai mari cu aproximativ 30% în luna ianuarie, Tudor Turcu a explicat că autoritățile mențin plafonarea prețului gazelor atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru cei non-casnici. Creșterea facturilor se explică prin consumul cantitativ mai mare al populației în perioada de frig extrem, nu prin creșterea prețului la gaze.

„E un preț al oamenilor care au consumat mai mult cu 30% decât anul trecut. Prețul e același de anul trecut, e plafonat la gaze și la consumatori casnici și la consumatori non-casnici. Ideea e că a fost cea mai friguroasă iarnă din ultimii 5 ani. A fost mult mai frig, automat a crescut și consumul. Scumpirea vine din creșterea de consum, nu din prețul de import. Dacă creșterea consumului a fost de 30%, automat și facturile sunt mai mari cu 30%”, a subliniat Tudor Turcu.

Totuși, Asociația pentru Energie Inteligentă (AEI) contestă această explicație. Potrivit AEI, gazele din depozitele interne au acoperit doar o mică parte din consum, iar situația energetică a fost susținută în principal de importurile scumpe, a căror cantitate a crescut cu aproape 500% față de media lunii și față de flexibilitatea gazelor din depozite.

Creșterea facturilor pentru consumatorii casnici se datorează astfel în proporție de circa 20% consumului mai mare și aproximativ 5% prețului ridicat al gazelor importate, care au fost cu până la 83% mai scumpe decât prețul administrativ al gazelor interne.