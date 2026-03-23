Președintele ANRE a explicat că evoluțiile recente confirmă acest tipar, amintind că scumpirile la energie electrică și gaze naturale au început încă înainte de războiul din Ucraina.

În plus, schema de plafonare și compensare pentru energia electrică a fost eliminată la 1 iulie 2025, în timp ce pentru gazele naturale aceasta a fost prelungită, într-o formă modificată, până la 31 martie 2027. Toate aceste elemente indică faptul că efectele unei crize energetice sunt de durată.

„Cum aţi pus presiune pe ANRE pentru a reduce costurile din economie, practic ne transformaţi aşa în principala instituţie care are rolul de a salva economia, reducând costurile. Oricât de mult ne-ar plăcea rolul acesta de erou, din păcate nu avem toate atribuţiile necesare să îl îndeplinim. Voi începe cu începutul şi vă voi spune că, aşa cum s-a întâmplat în criza declanşată de invazia Federaţiei Ruse în Ucraina, la fel se întâmplă şi ca urmare a acestei crize odată cu încetarea războiului în zona Iran. Piaţa este prima care reacţionează. Guvernele şi statele îşi iau măsuri după ce intervine piaţa şi volatilitatea preţurilor în piaţă. Vedem, şi experienţa ne arată, că aceste efecte sunt de durată. Dacă ne gândim la faptul că primele creşteri de preţuri la energie electrică şi gaze naturale au venit înainte să înceapă invazia din februarie 2022 şi că am ieşit din schema de plafonare-compensare la energie electrică la data de 1 iulie 2025, iar la gaze naturale tocmai a fost prelungită într-o formă puţin diferită până la 31 martie 2027, putem să constatăm împreună că, odată începută o criză energetică, ea se termină undeva după 3-5 ani de zile. Cam asta este estimarea de timp pe care istoria ne-o arată la gaze naturale, mai ales, prelungindu-se schema cu încă un an de zile”, a declarat George Niculescu.

George Niculescu a subliniat că piața este prima care reacționează la șocuri, iar guvernele intervin ulterior, în funcție de volatilitatea prețurilor. Situații similare au fost observate atât în contextul conflictului declanșat de Rusia în Ucraina, cât și în urma tensiunilor generate de încetarea războiului din zona Iran.

În opinia sa, pentru ca piața să revină la un echilibru concurențial, este necesară reducerea influențelor externe și limitarea intervențiilor statului la momentele strict necesare.

Șeful ANRE atrage atenția că autoritățile trebuie să urmărească îndeaproape evoluțiile din piața produselor petroliere și a gazelor naturale și să fie pregătite să intervină atunci când situația o impune, pentru a proteja consumatorii, atât casnici, cât și non-casnici, de fluctuațiile majore de preț. Totodată, acesta a subliniat că instituția nu dispune de toate atribuțiile necesare pentru a reduce singură costurile din economie, chiar dacă există presiuni în acest sens.

„Deci, pentru ca piaţa ca să reacţioneze şi ca să intre din nou pe făgaşul concurenţial, evident că trebuie să se liniştească orice fel de influenţă externă asupra pieţei, statele, guvernele să nu mai intervină prin intervenţii punctuale şi atunci redevine o piaţă cu adevărat liberă. Între timp, intervenim atunci când trebuie să intervenim. Trebuie să rămânem în continuare cu ochii pe minge, foarte focusaţi la ce se întâmplă, atât în piaţa produselor petroliere, cât şi a gazelor naturale, pe ceea ce înseamnă modificări. Nu mi-aş dori să vedem din nou intervenţii în piaţă, cum am văzut în perioada 2021-2022, dar atunci când lucrurile vor impune astfel de măsuri, sunt convins că toate autorităţile şi inclusiv ANRE, nu vor ezita să impună aceste măsuri de corecţie în aşa fel încât până la urmă consumatorii, atât casnici, cât şi non-casnici, să fie protejaţi de aceste fluctuaţii mari de preţ”, a mai spus şeful ANRE.

În paralel, Guvernul a anunțat că va declara, în data de 24 martie, situație de criză pe piața carburanților, prin Ordonanță de Urgență. Măsurile de protecție vor fi aplicate pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea de prelungire succesivă pentru intervale de cel mult trei luni, atât timp cât persistă cauzele care au determinat această decizie.

Printre măsurile avute în vedere se numără limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate în producerea acestora, pe întreg lanțul economic. De asemenea, exporturile și livrările intracomunitare de carburanți vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil al instituțiilor competente, respectiv Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei.

În plus, autoritățile intenționează să reducă proporția de biocarburant din benzină pentru a scădea prețul final la pompă. Totodată, ministerele Finanțelor, Economiei și Energiei, împreună cu Consiliul Concurenței, vor monitoriza permanent piața și vor evalua necesitatea unor măsuri suplimentare.