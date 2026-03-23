Într-un interviu pentru România TV, Victor Ponta susține că economia României traversează o perioadă extrem de dificilă, iar deciziile privind valorificarea activelor statului ar putea avea consecințe grave pe termen lung. În opinia sa, contextul actual nu este unul potrivit pentru astfel de măsuri, mai ales în condițiile în care piața este afectată de instabilitate și presiuni externe.

Fostul premier a făcut o paralelă cu criza petrolului din anii ’70, subliniind că, deși contextul tehnologic s-a schimbat, impactul asupra prețurilor și economiilor vulnerabile rămâne semnificativ.

„A fost în 1973, când tot așa a fost un război între Israel și câteva țări din zonă; atunci a fost criza petrolului și nu avea lumea cu ce să meargă, erau și mașini mai puține. Între timp, lucrurile s-au schimbat tehnologic. Avem energie electrică, avem gaz, avem diverse formule…”, a declarat acesta.

El consideră că economia românească este deja fragilizată de măsurile adoptate anterior și avertizează asupra riscului ca activele valoroase să fie vândute sub prețul real.

„Dar la nivelul prețurilor pentru o economie ca cea românească, care și-a fost deja afectată, și-a luat lovitura anul trecut de la măsurile guvernului Bolojan, asta este o lovitură extrem de dură. Și nu știu cine va mai rămâne în picioare sau, probabil, dacă va fi o ruină a economiei românești, o să vină cineva din afară să cumpere pe doi bani ce mai avem de vândut”, a afirmat Victor Ponta.

În același context, fostul premier a criticat inițiativele vicepremierului privind valorificarea activelor statului, subliniind că momentul ales este profund nepotrivit.

„Am văzut că doamna vicepremier Gheorghiu se ocupă să vândă ce mai are România. Eu sunt mare susținător al ideii de listare la bursă pentru transparență. Dar ideea pe care am auzit-o la doamna vicepremier… de ce să vindem ce mai are România acum, când suntem în genunchi? E ca și cum am avea apartamente în Dubai și le-am vinde acum la un sfert de preț. Vin niște șmecheri și profită… Cam așa stau lucrurile și cu vânzarea firmelor românești, când economia românească este în genunchi”, a explicat acesta.

Victor Ponta a abordat și situația angajaților din România, criticând recomandările autorităților privind munca de acasă în contextul în care tot mai multe unități industriale își reduc activitatea sau se închid complet. El consideră că aceste îndemnuri nu reflectă realitatea economică și dificultățile cu care se confruntă populația activă.

Fostul premier a subliniat că România dispune de resurse suficiente pentru a-și susține economia, însă problemele apar la nivelul gestionării acestora.

„România, repet, este o țară bogată: producem mult pentru consumul nostru, ceea ce importăm este relativ puțin, avem rafinării. Nu ar trebui să fie niciun motiv de panică pentru populație. Dar altfel, ce înseamnă cu «stați acasă și lucrați de acasă»? De ce să lucrăm de acasă? Întrebarea reală este: mai au oamenii unde să se ducă la muncă?”, a declarat Victor Ponta.

El a oferit exemple concrete din industrie pentru a evidenția declinul unor sectoare importante. Situația uzinei Dacia este prezentată ca un indicator relevant al schimbărilor din industrie, România pierzând teren în fața altor piețe.

„Câte fabrici mai rămân deschise din ce a mai rămas pe la noi, așa, cu chiu, cu vai? Uite, iarăși știri pe care, dacă ești atent, le vezi: Dacia a ajuns pe locul trei la nivel global, după Maroc pe primul loc, Turcia pe locul doi. În România, la Argeș, Dacia a coborât pe locul trei”, a explicat acesta.

În plus, fostul premier a menționat închiderea unor unități industriale și dificultățile majore din sectorul producției de oțel, evidențiind problema costurilor ridicate la energie.

„Azi, combinatul Oțelăriei de la Mureș (Omureșu) e închis și nici nu va mai fi redeschis. Poate SIDEX-ul, poate-l ia Umbrărescu – Doamne-ajută să facă ceva cu el. Dar și Umbrărescu… dacă energia e de trei ori mai scumpă decât în Turcia, cum să fac oțel la Galați mai ieftin decât cel turcesc?”, a precizat Victor Ponta.

De asemenea, acesta a adus în discuție situația șantierului naval de la Mangalia, unde activitatea este blocată, iar forța de muncă a părăsit zona.