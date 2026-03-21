Declarațiile lui Daniel Dăianu aduc în discuție un scenariu extrem, dar considerat posibil în contextul actualei crize economice și energetice, în care statul ar putea interveni direct asupra cantităților de combustibil disponibile pentru populație.

În viziunea acestuia, raționalizarea nu ar presupune neapărat controlul prețurilor la pompă, ci mai degrabă limitarea volumului de carburant pe care fiecare cetățean îl poate achiziționa.

„Ca principiu trebuie să dai înapoi. Poți să umbli și la acciză. Părerea mea că toate măsurile sunt de considerat. Cine spune acum că interferezi cu piața… nu! Nu este adevărat. Și vă mai dau un exemplu. Se poate ajunge la raționare. (…) Raționarea înseamnă să intervii pe cantități. Poți să ai la pompă un anume preț, poți să nu interferezi cu prețul de la pompă, dacă nu se plafonează. Dar poți să ajungi în situația în care să dai pe cartelă, să limitezi consumul, într-un scenariu de mari dificultăți”, a explicat șeful Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu.

Acest tip de intervenție ar marca o schimbare majoră în politica economică, amintind de mecanismele utilizate înainte de 1989, când accesul la resurse era strict controlat de stat.

În opinia economistului, astfel de măsuri nu trebuie excluse din start, mai ales în condițiile în care criza energetică globală continuă să genereze presiuni asupra economiilor naționale și asupra nivelului de trai.

Pe lângă scenariul raționalizării, Daniel Dăianu atrage atenția și asupra faptului că actuala criză nu este una de scurtă durată, ci ar putea avea efecte pe termen lung, ceea ce impune o analiză atentă a tuturor opțiunilor disponibile.

Acesta subliniază că autoritățile trebuie să studieze atent soluțiile aplicate în alte state, în contextul în care situația economică globală este marcată de incertitudine și volatilitate.

„Nu spun Guvernului ce să facă… Este foarte, e foarte bine că se uită la ce se practică. Toți sunt descumpăniți de ce s-a întâmplat și de ce va continua. Aceasta este o criză care va dura”, a precizat Daniel Dăianu.

Afirmațiile sale evidențiază lipsa de predictibilitate care caracterizează perioada actuală, dar și presiunea asupra decidenților de a lua măsuri eficiente într-un timp scurt.

Totodată, economistul sugerează că întârzierea în adoptarea unor soluții poate agrava situația, motiv pentru care este necesară o abordare flexibilă, care să includă atât instrumente fiscale, cât și măsuri administrative.

În acest context, ideea raționalizării combustibilului apare ca o variantă de ultimă instanță, dar care nu poate fi exclusă, mai ales dacă evoluțiile economice vor deveni și mai dificile.