Ideea are sprijinul a aproximativ 60% dintre alegători înaintea referendumului programat pentru 8 martie, conform a două sondaje separate realizate de postul public de radio SRG și de grupul media Tamedia/20 Minuten.

De-a lungul timpului, elvețienii s-au diferențiat de alte țări prin preferința pentru utilizarea numerarului, chiar dacă, în ultimul deceniu, folosirea banilor fizici a scăzut. În 2024, cardurile de debit au depășit bancnotele și monedele, devenind cea mai utilizată metodă de plată, potrivit unui sondaj realizat de Banca Națională a Elveției.

La scrutinul de luna viitoare, cetățenii vor avea de ales între o inițiativă înaintată de activiștii care susțin utilizarea numerarului și o propunere alternativă formulată de Guvern. Ambele variante prevăd includerea numerarului în Constituție și diferă doar prin anumite detalii tehnice, însă versiunea guvernamentală beneficiază de un sprijin ușor mai ridicat în sondaje, notează Bloomberg.

Pe lângă tema numerarului, alegătorii vor decide și asupra eliminării unei prevederi fiscale care dezavantajează cuplurile în care ambii soți obțin venituri, cunoscută popular drept „pedeapsa pentru nuntă”, potrivit sursei menționate.

Inițial, primele sondaje indicau un sprijin larg la nivelul întregii populații, însă între timp susținerea s-a concentrat în special în rândul partidelor de stânga și liberale. Nivelul de sprijin a scăzut la puțin peste 50%, potrivit datelor din sondajele citate de Bloomberg.

În prezent, sistemul fiscal elvețian avantajează cuplurile în care unul dintre parteneri, de regulă soțul, câștigă semnificativ mai mult decât celălalt sau în care doar unul dintre parteneri are venituri. În schimb, cuplurile cu venituri similare ajung adesea să plătească taxe mai mari după căsătorie, deoarece sunt impozitate pe baza veniturilor cumulate. Aproximativ 670.000 de cupluri sunt afectate de această situație.

Totodată, elvețienii vor vota și asupra unei propuneri de reducere a taxelor care finanțează postul public de radio, precum și asupra unei inițiative care vizează creșterea cheltuielilor pentru combaterea schimbărilor climatice. Sondajele indică faptul că ambele propuneri au șanse mari să fie respinse, potrivit sursei menționate.