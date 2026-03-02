Avocata Elena Grecu, fondatoarea Grecu Partners, explică faptul că nedeclararea veniturilor din chirii reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei.

În plus, autoritățile pot dispune recalcularea impozitelor datorate, aplicarea de penalități și dobânzi, iar în situații grave proprietarul poate fi acuzat de evaziune fiscală.

Infracțiunea este pedepsită cu închisoare de la doi la opt ani sau cu amendă penală, în funcție de prejudiciul stabilit.

„Pe lângă amenzile contravenționale de mai sus, nedeclararea veniturilor poate duce la recalcularea taxelor (impozit 10% + CASS, după caz), plus penalități și dobânzi. Dar cel mai mare risc îl constituie faptul că proprietarul poate fi acuzat de evaziune fiscală. Astfel, neînregistrarea contractului și nedeclararea veniturilor constituie evaziune fiscală, pedepsită cu închisoare de la 2 la 8 ani sau amendă penală, în funcție de prejudiciu. Din perspectiva relației proprietar – chiriaș, lipsa unui contract clar și înregistrat îngreunează probarea chiriei, a garanției și a obligațiilor asumate, poate prelungi procedura de evacuare și crește semnificativ riscul de litigii”, a declarat avocata pentru Adevărul.

Lipsa unui contract scris complică și relația cu chiriașii. Fără un titlu executoriu, evacuarea devine dificilă, iar recuperarea eventualelor restanțe la chirie presupune deschiderea unui proces în instanță.

Avocații Dumitru Lazăr și Alexandru Alexandrescu arată că, în astfel de cazuri, proprietarul trebuie să dovedească existența raportului locativ prin orice mijloace legale, precum mesaje, chitanțe sau extrase bancare, iar procedura judiciară poate dura luni de zile.

La nivel european, abordările diferă, însă tendința generală este de formalizare a relațiilor locative și de protejare a chiriașilor. Chiar și în absența unui contract scris, plata chiriei sau dovezile privind ocuparea imobilului pot fi recunoscute ca elemente care atestă existența unei relații juridice, oferind drepturi ambelor părți.

„Fără un contract scris înregistrat, nu există titlu executoriu, deci evacuarea rapidă nu este posibilă. Proprietarul rămâne cu o singură cale: instanța de judecată. Concret, va trebui să formuleze o acțiune în evacuare, în care va proba existența raportului locativ prin orice mijloc de probă admis de lege: martori, mesaje, chitanțe, extrase bancare. Procedura este mai rapidă decât un litigiu civil obișnuit, dar durează în continuare luni de zile, nu zile. Instanțele admit din ce în ce mai des probele digitale (capturi de ecran, istoric bancar) pentru dovedirea raportului locativ verbal, dar asta nu scurtează procedura, ci doar crește șansele de câștig”, a mai spus avocata pentru sursa menționată.

În Germania, Franța și Spania, evacuarea fără o hotărâre judecătorească este ilegală. În Regatul Unit, acordurile verbale pot conferi chiriașilor protecție împotriva evacuării abuzive.

În Italia, legea impune în mod obligatoriu existența unui contract scris și înregistrarea fiscală, însă instanțele pot recunoaște raportul locativ chiar și în lipsa acestuia, cu consecințe fiscale pentru proprietar.

În România, deși un acord verbal poate produce efecte juridice, lipsa unui contract scris și nedeclararea veniturilor generează incertitudine pentru ambele părți și impune, în caz de conflict, parcurgerea procedurii judiciare pentru evacuare.