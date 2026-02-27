Scutire pentru părinții cu doi copii. Un proiect legislativ care propune eliminarea impozitului pe venit pentru românii cu cel puțin doi copii minori se apropie de votul final în Camera Deputaților. Inițiativa, susținută de deputatul Raisa Enachi, ar putea influența aproximativ 1,2 milioane de contribuabili.

Măsura promite economii considerabile pentru familiile vizate, estimându-se că impactul bugetar anual s-ar ridica la circa 8 miliarde de lei, iar procedura de aplicare va fi simplificată pentru a reduce birocrația.

Potrivit proiectului, părinții cu venituri salariale și cel puțin doi copii minori ar fi scutiți integral de impozitul pe venit, cu condiția ca venitul brut anual să nu depășească 150.000 de lei, echivalentul unui salariu brut lunar de aproximativ 12.500 de lei.

Pentru a beneficia de această facilitate, părinții ar trebui să depună la angajator o declarație pe proprie răspundere, însoțită de documente care atestă numărul copiilor aflați în întreținere.

În contextul unui salariu mediu brut estimat pentru 2026 de circa 8.500 de lei, baza impozabilă după contribuțiile sociale ajunge la 5.525 de lei, iar impozitul de 10% reprezintă în prezent o reținere lunară de aproximativ 550 de lei.

Dacă propunerea va fi adoptată, sumele reținute până acum sub formă de impozit ar rămâne la dispoziția familiei, ceea ce pentru doi părinți eligibili ar putea însemna economii anuale de peste 13.000 de lei, echivalentul unui salariu suplimentar.

Inițiatorii proiectului subliniază că măsura are ca scop sprijinirea familiilor și combaterea declinului demografic, România confruntându-se cu o rată scăzută a natalității și cu niveluri ridicate ale sărăciei în rândul copiilor.

Proiectul își trage inspirația din politici similare din Polonia și Ungaria. În Polonia, programul „Family 500+” oferă sprijin financiar consistent familiilor cu copii, iar în Ungaria mamele cu mai mulți copii beneficiază de facilități fiscale semnificative.

Spre deosebire de aceste exemple, inițiativa românească ar introduce scutirea de impozit începând de la al doilea copil, nu de la al treilea sau al patrulea.

Estimările arată că măsura ar reduce veniturile bugetare cu circa 8 miliarde de lei anual. Totuși, susținătorii proiectului consideră că banii rămași la familii vor stimula consumul, sprijinind companiile locale și generând venituri suplimentare din TVA.

De asemenea, facilitățile fiscale ar putea încuraja munca legală și reducerea dependenței de ajutoarele sociale, contribuind astfel la o economie mai activă și la o protecție socială mai eficientă.