Primăria Timișoara propune și în acest an anularea datoriilor mai mici de 40 de lei înregistrate la bugetul local, argumentând că recuperarea acestor sume prin executare silită ar genera cheltuieli mai mari decât valoarea creanțelor.

Peste 3.000 de contribuabili figurează cu astfel de restanțe, iar suma totală depășește 55.000 de lei.

Potrivit proiectului de hotărâre aflat în pregătire, în evidențele Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara se aflau, la data de 31 decembrie 2025, un număr de 3.095 de persoane fizice și juridice care aveau datorii cuprinse între 1 și 39 de lei. Valoarea totală a acestor restanțe depășește 55.000 de lei, scrie Timis Online.

Reprezentanții administrației locale arată, în anexele proiectului, că urmărirea și executarea silită a contribuabililor cu astfel de obligații fiscale restante presupune o serie de activități pentru fiecare creanță în parte.

Este vorba despre emiterea și tipărirea somațiilor și a titlurilor executorii, comunicarea acestora către debitori, solicitarea de informații de la instituții abilitate, precum și înființarea popririlor prin adrese transmise instituțiilor bancare sau altor terți popriți.

Toate aceste proceduri implică cheltuieli materiale, costuri de personal și taxe poștale pentru transmiterea actelor administrative. Potrivit documentației, aceste costuri depășesc plafonul maxim de 40 de lei aferent fiecărei creanțe, motiv pentru care recuperarea sumelor ar fi ineficientă din punct de vedere economic.

O măsură similară a fost aplicată și anul trecut la Timișoara, când au fost anulate datorii între 1 și 39 de lei pentru 3.139 de persoane fizice și juridice, în valoare totală de 57.338 de lei.

Practica a fost introdusă în perioada administrației conduse de fostul primar Nicolae Robu și a fost menținută și de actuala conducere a orașului.

O hotărâre asemănătoare a fost adoptată la începutul acestui an și în municipiul Oradea. Consiliul Local Oradea a decis, în 29 ianuarie, anularea datoriilor restante către bugetul local în valoare de cel mult 40 de lei fiecare, existente la 31 decembrie 2025.

Măsura vizează atât persoane fizice, cât și persoane juridice. Potrivit datelor comunicate de Primăria Oradea, de anularea datoriilor beneficiază 5.879 de persoane fizice, cu restanțe cumulate de 25.573 de lei, și 1.096 de persoane juridice, cu datorii totale de 8.324 de lei. În total, suma ștearsă din evidențe se ridică la 33.897 de lei.

Autoritățile locale au precizat că decizia este permisă de Codul de procedură fiscală și are ca scop reducerea birocrației și a cheltuielilor administrative. Reprezentanții primăriei au explicat că menținerea acestor creanțe în evidențele fiscale ar presupune proceduri costisitoare și consumatoare de timp, fără un beneficiu real pentru bugetul local.

În ambele cazuri, autoritățile subliniază că restanțele se încadrează sub plafonul legal de 40 de lei și că anularea lor reprezintă o soluție eficientă pentru simplificarea activității administrative și pentru utilizarea mai judicioasă a resurselor publice.