Cel mai frecvent motiv pentru care un cont este blocat fără ca titularul să fie anunțat din timp este instituirea unei popriri. Poprirea este o formă de executare silită și poate fi dispusă de un executor judecătoresc, de ANAF sau de alte autorități competente, în baza unui titlu executoriu.

Potrivit Codului de procedură civilă, banca are obligația să ducă la îndeplinire poprirea imediat ce primește adresa oficială. Legea nu prevede o notificare prealabilă din partea băncii către client înainte de blocarea sumelor. Din acest motiv, multe persoane află de poprire abia în momentul în care încearcă să facă o plată sau o retragere și operațiunea este refuzată.

Blocarea vizează, de regulă, sumele existente în cont și pe cele care urmează să intre, în limitele stabilite de lege. Banca nu decide asupra popririi, ci doar o aplică, fiind obligată să respecte dispozițiile primite de la autoritate.

O altă situație în care banca poate bloca accesul la cont fără o informare prealabilă este legată de securitatea operațiunilor. Majoritatea contractelor bancare prevăd dreptul băncii de a suspenda temporar operațiunile atunci când există suspiciuni de fraudă, acces neautorizat sau utilizare necorespunzătoare a instrumentelor de plată.

Astfel de măsuri sunt justificate de obligațiile băncilor în materie de prevenire a fraudelor și protejare a fondurilor clienților. Blocarea poate apărea după tranzacții neobișnuite, autentificări suspecte sau tentative repetate de acces eșuat. În aceste cazuri, notificarea este de regulă ulterioară blocării, tocmai pentru a limita riscul unor pierderi financiare.

Legislația privind prevenirea spălării banilor impune băncilor obligația de a avea datele clienților actualizate. Dacă un client nu furnizează documentele solicitate sau nu își actualizează datele de identificare, banca poate restricționa temporar accesul la cont.

Această măsură apare de obicei după notificări anterioare, însă în anumite situații blocarea efectivă a contului se produce fără un avertisment imediat. Scopul este respectarea obligațiilor legale ale băncii, nu sancționarea clientului.

În cazul popririlor sau al măsurilor asigurătorii, banca poate bloca doar sumele vizate, nu întregul cont. Practic, contul rămâne deschis, dar fondurile sunt indisponibile total sau parțial. Acest lucru explică de ce, în unele cazuri, clientul poate vedea soldul în aplicația bancară, dar nu poate utiliza banii.

Pentru anumite venituri, cum sunt unele indemnizații sau alocații, legea prevede limite sau interdicții de poprire. Aplicarea corectă a acestor reguli revine băncii, în baza informațiilor primite de la autoritatea care a dispus măsura.

Chiar dacă nu este obligată să anunțe clientul înainte de blocare, banca are obligația să ofere explicații după ce măsura a fost aplicată. Clientul are dreptul să solicite în scris temeiul blocării și documentul în baza căruia a fost dispusă măsura, fie că este vorba despre o poprire, fie despre o decizie internă.

În cazul popririi, banca trebuie să indice instituția sau executorul care a dispus măsura. În situațiile de securitate sau conformitate, banca trebuie să precizeze ce pași sunt necesari pentru deblocarea contului.

Primul pas în astfel de situații este să contactezi banca pentru clarificarea motivului exact al blocării. Dacă este vorba despre o poprire, orice demers legat de contestarea sau ridicarea măsurii trebuie făcut în relația cu autoritatea care a dispus-o, nu cu banca.

Dacă blocarea are legătură cu datele neactualizate sau cu proceduri interne, situația se rezolvă de obicei prin furnizarea documentelor solicitate. În cazul în care clientul consideră că blocarea este nejustificată, există posibilitatea formulării unei reclamații și, ulterior, a unui demers legal, în funcție de circumstanțe.