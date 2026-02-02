Aplicarea efectivă a semnăturii electronice, un subiect constant amânat în ultimii ani, intră într-o nouă etapă odată cu publicarea în Monitorul Oficial a ordinului de ministru care stabilește normele de utilizare. Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a anunțat luni seară că documentul a fost emis și face posibilă, în mod concret, punerea în practică a Legii semnăturii electronice.

Prin acest act normativ, sunt eliminate blocajele administrative care au limitat până acum folosirea semnăturii electronice avansate, deși cadrul legal exista. Ordinul creează mecanisme clare de aplicare, astfel încât documentele semnate electronic să fie recunoscute fără interpretări sau proceduri suplimentare.

În comunicarea sa publică, ministrul a subliniat caracterul prioritar al acestei măsuri în agenda sa de mandat, explicând că fără norme clare, legea nu putea produce efecte reale în relația dintre cetățeni, firme și instituții.

„Aplicarea reală a semnăturii electronice este una dintre priorităţile mele, iar astăzi deblocăm, în sfârşit, normele care ţin de utilizarea acesteia. Săptămâna trecută am semnat ordinul de ministru care deblochează aplicarea Legii semnăturii electronice, care a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Eliminăm blocajele care au ţinut pe loc folosirea semnăturii electronice şi permitem utilizarea ei în mod efectiv, atât pentru furnizori, cât şi pentru cetăţeni”, a anunţat, luni seară, ministrul Economiei, Irineu Darău.

Potrivit explicațiilor oferite de ministru, principalul efect al ordinului este extinderea tipurilor de documente care pot fi semnate cu semnătură electronică avansată, fără a mai fi necesară prezența fizică sau semnătura olografă. Această modificare are impact direct asupra relației cu instituțiile publice, dar și asupra contractelor și procedurilor din mediul privat.

Irineu Darău a precizat că semnătura electronică avansată va avea valoare juridică deplină, ceea ce înseamnă că documentele semnate în acest mod vor produce aceleași efecte legale ca cele semnate pe hârtie. Măsura vine în contextul în care numeroase proceduri administrative încă impuneau deplasări repetate la ghișeu.

Ministrul a explicat că, în practică, ordinul se traduce printr-o reducere semnificativă a timpului pierdut și a birocrației, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii. Accentul este pus pe interacțiunea digitală funcțională, nu doar declarativă.

„Cred cu tărie că succesul acestei reforme nu se va măsura în ordine sau norme publicate, ci în cât de simplu îi va fi unui om sau unei firme să îşi rezolve lucrurile, în timpul economisit şi în încrederea că sistemul funcţionează. Acesta este un prim pas esenţial pentru ca digitalizarea să înceapă să conteze cu adevărat şi să facă diferenţa în viaţa oamenilor şi a companiilor”, a mai transmis ministrul.

Datele comunicate de oficialii ministerului arată că ordinul introduce reguli clare privind validarea documentelor semnate electronic, oferind un nivel sporit de certitudine juridică. Aceste mecanisme sunt esențiale atât pentru utilizatorii individuali, cât și pentru partenerii contractuali care trebuie să se bazeze pe autenticitatea documentelor.

Un alt element important al actului normativ este integrarea soluțiilor moderne de identificare la distanță, care permit obținerea semnăturii electronice fără deplasare fizică. Procesul este construit pe standarde tehnice menite să reducă riscul de fraudă și să protejeze datele personale ale utilizatorilor.

Ordinul stabilește, totodată, modul de organizare a activității de supraveghere și control, astfel încât sistemul să funcționeze într-un cadru predictibil și securizat. Autoritățile vor avea atribuții clare în monitorizarea respectării regulilor de către furnizori și utilizatori.

„Prin aceste măsuri, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului urmăreşte crearea unui ecosistem digital de încredere, în care barierele birocratice sunt înlocuite de proceduri automatizate şi securizate. Această reformă instituţională transformă semnătura electronică dintr-un instrument tehnic specializat într-un utilitar cotidian, accesibil pe scară largă, susţinând astfel competitivitatea economiei româneşti în piaţa unică digitală europeană”, au transmis oficialii MEAT.

Pe lângă intrarea în vigoare a ordinului, Irineu Darău a anunțat că procesul de adaptare legislativă va continua, pentru a alinia cadrul național la noile reglementări europene. Ministerul are în vedere modificarea legislației existente și ajustarea normelor subsecvente.

Ministrul a indicat clar direcția următoarelor intervenții legislative, subliniind necesitatea simplificării regulilor și a aplicării lor uniforme în practică, astfel încât semnătura electronică să fie utilizată fără interpretări diferite de la o instituție la alta.

„Vom modifica legea pentru alinierea la eIDAS 2.0. Vom ajusta normele subsecvente, astfel încât regulile să fie simple, clare şi uşor de aplicat în practică”, a declarat ministrul.

Ordinul de ministru publicat luni în Monitorul Oficial pune în aplicare prevederile Legii nr. 214/2024 și reprezintă cadrul operațional prin care semnătura electronică devine utilizabilă pe scară largă în administrația publică și în relațiile contractuale private.