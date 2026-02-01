FPTR precizează într-un comunicat că reprezintă 3.286 de angajatori, cu un total de 59.225 de salariați, adică 34% din forța de muncă a sectorului, fiind în majoritate companii cu capital autohton, licențiate, clasificate, fiscalizate și monitorizate permanent de instituțiile statului.

„Turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România”, susțin reprezentanții federației.

Aceștia subliniază că evaziunea fiscală în rândul operatorilor economici licențiați și clasificați din turism este mult sub media națională și că principalele cazuri de evaziune se regăsesc în unități de alimentație publică și structuri de cazare neclasificate, activități care nu fac parte din turismul organizat și nu sunt reprezentate de FPTR.

„Domnule ministru Ambrozie-Irineu Darău, a confunda, voit sau din necunoaștere, turismul reglementat cu economia subterană reprezintă o eroare gravă de politică publică. Organizațiile patronale din turism, prin dialogul cu autoritățile centrale, au protejat bugetul de stat, nu evaziunea”, adaugă FPTR.

Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) consideră „falsă și jignitoare” sugestia că sectorul turismului ar fi „tolerat” sau „rugat” să nu facă evaziune fiscală. Într-un comunicat, organizația atrage atenția că astfel de afirmații relativizează încălcarea legii, mută responsabilitatea de la instituțiile statului către mediul privat și par mai degrabă o încercare de a ascunde eșecul autorităților în combaterea evaziunii reale, decât o soluție. FPTR acuză că astfel de declarații au fost făcute public și de alți membri ai guvernului, inclusiv la ultimul târg de turism organizat de ANAT la Cluj-Napoca.

Federația solicită ministrului să își ceară scuze față de angajatorii din turism și de cei peste 200.000 de salariați care respectă legea, cerând totodată încetarea generalizărilor care stigmatizează un domeniu esențial pentru economia României.

Totodată, FPTR critică tergiversarea semnării protocolului privind deschiderea sezonului estival 2026. Deși a existat un acord inițial, salariați din minister întârzie semnarea documentului, iar federația contestă elaborarea unei a treia variante care exclude presa națională de la prima vizită pe litoral, programată pentru 17-18 februarie, și schimbă substanțial conținutul protocolului.