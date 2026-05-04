„Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc – FPTR, reprezentativă la nivel de sector de negociere colectivă turism, hoteluri, restaurante, membru fondator al Confederaţiei Antreprenorilor şi Investitorilor din România – CAIR, atrage atenţia că deschiderea sezonului estival din acest an a fost afectată grav de lipsa de coordonare, de întârzierea deciziilor administrative şi de incapacitatea autorităţilor centrale şi locale de a asigura condiţii decente pentru turişti şi operatorii economici. În ciuda acestor blocaje, deţinătorii de structuri de primire turistice de pe litoral au făcut un efort considerabil pentru a deschide sezonul estival la 1 mai în condiţii cât mai bune”, transmite luni FPTR.

Potrivit federației, au fost pregătite peste 82 de structuri de primire turistică, care însumează aproximativ 19.800 de locuri de cazare, precum și circa 40.000 de locuri în unitățile de alimentație publică.

„Din datele estimate, în structurile cu funcţiuni de cazare clasificate, au fost cazaţi aproximativ 17.500 de turişti, fără a include turiştii cazaţi în apartamente, camere sau alte structuri neclasificate. Acest efort al mediului privat trebuie subliniat cu atât mai mult cu cât unele unităţi au deschis cu doar 15-20 de spaţii de cazare ocupate, asumând costuri importante pentru personal, utilităţi, aprovizionare etc., în speranţa unui început de sezon în condiţii civilizate”, precizează reprezentanţii federaţiei.

În opinia membrilor Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), un început ordonat al sezonului estival 2026 ar fi adus României beneficii superioare oricărei campanii de promovare turistică.

Biroul Executiv al FPTR consideră că responsabilitatea pentru deschiderea sezonului estival în condiții necorespunzătoare revine atât administrației publice locale, cât și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și autorității centrale responsabile de turism.

„FPTR a solicitat, în ultimele 6 luni, autorităţilor competente măsuri urgente, clare şi aplicabile, nu declaraţii publice fără efect. Inclusiv la întâlnirea de lucru din data de 01.05.2026, desfăşurată pe litoral, au fost înaintate domnului ministru Irineu Darău 4 propuneri concrete, care pot fi soluţionate de actualul executiv, indiferent de rezultatul moţiunii de cenzură de mâine 05.05.2026 şi care ar permite, într-un timp relativ scurt, rezolvarea unora dintre problemele grave care blochează prestarea unor servicii turistice la nivelul aşteptărilor turiştilor pentru litoral”, afirmă reprezentanţii FPTR.

Aceștia atrag atenția că litoralul românesc nu poate fi promovat doar prin campanii de imagine, în condițiile în care infrastructura administrativă, plajele, serviciile publice și cadrul legal continuă să fie afectate de lipsa de implicare, de asumarea insuficientă a responsabilităților și de decizii întârziate, potrivit comunicatului federației.