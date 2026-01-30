Irineu Darău a vizitat Brașovul industrial: Unul dintre locurile din România unde parteneriatul și încrederea produc rezultate reale
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a efectuat vineri, 30 ianuarie, o vizită la IAR Brașov, Airbus Helicopters România și Airbus Aerostructure, subliniind potențialul industrial al orașului Brașov și importanța sprijinirii dezvoltării prin decizii eficiente și parteneriate funcționale.
El a precizat că scopul vizitei a fost de a observa modul în care colaborarea între companii de stat și cele private generează rezultate concrete și de a mulțumi angajaților pentru contribuția lor la buna funcționare a companiei.
Ministrul Economiei a menționat că experiența sa la Brașov i-a confirmat faptul că industria nu se dezvoltă din inerție. Potrivit lui, succesul industrial depinde de existența încrederii între parteneri, a experienței demonstrate, a continuității și a respectării regulilor clare de către toți cei implicați.
Acest tip de colaborare constituie baza pentru construirea unor lanțuri industriale solide și competitive pe termen lung, a explicat Irineu Darău pe Facebook.
Șeful de la Economie: Brașovul are un potențial industrial puternic. Pe termen lung, e nevoie de comenzi, de fonduri și de un plan bun
Brașovul dispune de un potențial industrial semnificativ, iar pentru a scala producția și modelele funcționale, este nevoie de comenzi consistente, fonduri adecvate și planuri bine structurate, a mai precizat ministrul Economiei.
Irineu Darău a arătat că responsabilitatea autorităților este să susțină dezvoltarea prin decizii corecte și eficiente, prin parteneriate funcționale și prin atragerea tuturor fondurilor europene disponibile, pentru a asigura continuitatea și competitivitatea industriei pe termen lung.
Ministrul Economiei a încheiat subliniind că astfel de vizite sunt esențiale pentru a înțelege provocările și oportunitățile locale, dar și pentru a consolida colaborarea între sectorul public și cel privat în vederea creșterii performanței industriale a României.
Mesajul postat de Irineu Darău pe pagina sa de socializare
„Astăzi am fost în vizită oficială la IAR Brașov, Airbus Helicopters România și Airbus Aerostructures – exemple clare de colaborare funcțională între companii de stat și companii private.
Este unul dintre locurile din România unde parteneriatul și încrederea produc rezultate reale.
Mai mult, m-am bucurat să vorbesc cu sutele de angajați ai IAR care duc mai departe această companie și să le mulțumesc pentru munca lor – o muncă fără de care niciun plan, nicio strategie și nicio viziune nu ar avea sens.
Ceea ce am văzut astăzi confirmă un lucru simplu, dar esențial: industria nu se dezvoltă din inerție. Ea funcționează atunci când există încredere între parteneri, experiență dovedită, continuitate și reguli clare asumate de toți cei implicați.
Acest tip de colaborare este baza pe care se pot construi lanțuri industriale solide și competitive pe termen lung.
Brașovul are un potențial industrial puternic. Pentru a scala producția și modelele funcționale pe termen lung, este nevoie de comenzi, de fonduri și de un plan bun.
Responsabilitatea noastră este să susținem dezvoltarea atât prin decizii corecte și eficiente, cât și prin parteneriate funcționale, alături de atragerea tuturor fondurilor europene pe care le vom avea la dispoziție”, a scris Irineu Darău, ministrul Economiei din Cabinetul Bolojan, pe pagina sa de Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.