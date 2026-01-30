Ministrul Economiei, Irineu Darău, a efectuat vineri, 30 ianuarie, o vizită la IAR Brașov, Airbus Helicopters România și Airbus Aerostructure, subliniind potențialul industrial al orașului Brașov și importanța sprijinirii dezvoltării prin decizii eficiente și parteneriate funcționale.

El a precizat că scopul vizitei a fost de a observa modul în care colaborarea între companii de stat și cele private generează rezultate concrete și de a mulțumi angajaților pentru contribuția lor la buna funcționare a companiei.

Ministrul Economiei a menționat că experiența sa la Brașov i-a confirmat faptul că industria nu se dezvoltă din inerție. Potrivit lui, succesul industrial depinde de existența încrederii între parteneri, a experienței demonstrate, a continuității și a respectării regulilor clare de către toți cei implicați.

Acest tip de colaborare constituie baza pentru construirea unor lanțuri industriale solide și competitive pe termen lung, a explicat Irineu Darău pe Facebook.

Brașovul dispune de un potențial industrial semnificativ, iar pentru a scala producția și modelele funcționale, este nevoie de comenzi consistente, fonduri adecvate și planuri bine structurate, a mai precizat ministrul Economiei.

Irineu Darău a arătat că responsabilitatea autorităților este să susțină dezvoltarea prin decizii corecte și eficiente, prin parteneriate funcționale și prin atragerea tuturor fondurilor europene disponibile, pentru a asigura continuitatea și competitivitatea industriei pe termen lung.

Ministrul Economiei a încheiat subliniind că astfel de vizite sunt esențiale pentru a înțelege provocările și oportunitățile locale, dar și pentru a consolida colaborarea între sectorul public și cel privat în vederea creșterii performanței industriale a României.