Irineu Darău a explicat că, din perspectiva Ministerului Economiei, administrarea companiilor de stat nu poate fi realizată printr-o rețetă unică, aplicabilă tuturor situațiilor. În prima parte a intervenției sale publice, ministrul a subliniat că obiectivul său politic este formularea unor soluții adaptate anului 2026, construite în funcție de urgențe și de realitățile fiecărei companii.

Oficialul a detaliat că instituția pe care o conduce gestionează un număr mare de societăți cu profile diferite, de la industrie extractivă și infrastructură portuară, până la companii din domeniul apărării sau entități aflate deja în insolvență. Acest context face imposibilă aplicarea unei singure strategii, în condițiile în care diferențele țin de nivelul datoriilor, patrimoniu, conducere și specific industrial.

În cadrul emisiunii, Irineu Darău a arătat că tocmai această diversitate reprezintă principala dificultate a mandatului său, motiv pentru care soluțiile trebuie gândite punctual, după o analiză atentă a fiecărui caz.

„Greutatea la acest minister, pentru că sunt atâtea companii de stat, este exact că nu poţi să ai o soluţie pentru…, o singură soluţie pentru toate. Nu te poţi uita în acelaşi fel la Remin sau la Minvest, cu Portul 2 Mai Mangalia sau cu o companie de stat din industria naţională de apărare sau cu o altă companie în insolvenţă. Voinţa mea politică este ca în acest an, pe rând, în ordinea raţională a urgenţelor, să propun soluţii pentru toate companiile de stat, soluţiile adecvate anului 2026”, a afirmat Irineu Darău la Digi24.

Ministrul a respins explicit ideea dispariției în bloc a companiilor de stat, arătând că o astfel de abordare ar ignora atât valoarea patrimoniului, cât și impactul social al unor decizii grăbite. În acest sens, a insistat asupra nevoii unui calendar clar și a unor planuri individuale de redresare sau reorganizare.

În continuarea explicațiilor, Irineu Darău a detaliat că una dintre direcțiile prioritare ale ministerului este atragerea investitorilor din mediul privat, mai ales în cazul companiilor care, deși arată slab în bilanțurile financiare, dețin active cu valoare ridicată. Ministrul a sugerat că, în multe situații, problemele nu țin doar de lipsa resurselor, ci și de modul în care au fost administrate aceste societăți de-a lungul timpului.

El a vorbit despre conduceri numite după reguli vechi, care nu au reușit să valorifice patrimoniul sau să inițieze proiecte de investiții, subliniind că această abordare trebuie schimbată. Totodată, a atras atenția asupra responsabilității față de angajați și comunități, în special în cazul companiilor cu sute de salariați.

În acest context, ministrul Economiei a explicat că nu susține decizii rapide, luate exclusiv pe baza indicatorilor financiari, fără a analiza consecințele pe termen scurt și mediu.

„Dar, într-adevăr, trebuie să ai un calendar. Încercăm, accelerat, cu hotărâre, în acest an, în primul rând, să atragem investitori din zona privată şi să ştiţi că sunt unele companii care arată foarte rău în bilanţ, dar despre care descoperi, de exemplu, că au patrimoniu aproape inestimabil. De ce nişte conduceri, zeci de ani, n-au ştiut nici să folosească patrimoniul, nici să pornească activităţi, nici să atragă investiţii? Poate i-au pus unii după regulile vechi şi nu i-au pus ca să facă treabă, ci pentru altceva. Asta vrem să schimbăm. De aceea, ceea ce vă spun – şi e stilul meu de lucru, şi în minister, şi în viaţa profesională – nu mă voi grăbi la concluzii. Mai trebuie să te uiţi la ceva, la o companie, chiar care are un bilanţ financiar rău, dacă acolo sunt sute de oameni care lucrează. Nu zic că nu trebuie să faci nimic, dar trebuie să te gândeşti ce se întâmplă cu acei oameni în 3-6 luni. Ceea ce îmi doresc eu pentru cele 47 de companii în acest an este să avem un plan pentru fiecare companie”, a adăugat ministrul.

Irineu Darău a abordat și tema relansării economice, subliniind că aceasta nu poate fi construită pe măsuri artificiale, ci pe recâștigarea încrederii antreprenorilor. Ministrul a avertizat că disputele publice dintre partidele aflate la guvernare pot transmite mesaje negative investitorilor și pot duce la amânarea deciziilor economice.

În intervenția sa, oficialul a explicat că stabilitatea și coerența discursului politic sunt esențiale pentru ca mediul privat să își asume riscuri și să continue investițiile.

„Ceea ce nu-mi doresc, în cantitate de ministru al Economiei, e ca antreprenorul să deschidă seara televizorul, să vadă burtiere cu citate şi mesaje otrăvite între politicienii de la guvernare. Și atunci, el ce înţelege? Hai să mai amân câteva luni sau un an investiţia! Hai să mai strâng un pic cureaua, pentru că nu ştiu ce va face această guvernare şi, cum spuneţi dumneavoastră, arată rău. Îmi doresc să se schimbe această alură a guvernării pentru ca economia să poată să repornească. Într-un fel, să ştiţi, degeaba punem în lege pachete de relansare. Relansarea ar trebui să o accelerăm, să o boostăm cu încredere prin atitudinea noastră de politicieni. Asta mi-aş dori să se întâmple de mâine încolo în coaliţie”, a declarat Irineu Darău.

Ministrul a admis că percepția publică asupra coaliției este una de fragilitate, chiar dacă, în opinia sa, aceasta nu se află în pragul destrămării.

„Cred că nu trage să moară coaliţia, dar aşa arată, din păcate, pentru toată lumea”, a spus Darău.

În finalul intervenției, Irineu Darău a explicat că statul trebuie să găsească un echilibru între sprijinirea unor sectoare strategice și stimularea generală a economiei, indicând industria națională de apărare ca prioritate și vorbind despre utilizarea prudentă a resurselor bugetare.