Irineu Darău a declarat că investiția Rheinmetall de la Victoria va avea un impact semnificativ asupra pieței muncii, nu doar prin angajările directe, ci și prin dezvoltarea unei rețele extinse de furnizori și servicii conexe.

„Pentru că există acel angajament de producție locală și, cum spunem noi, localizare, adică apel la companii românești pentru a cumpăra și expertiză, și servicii, și produse, în jurul acelei investiții Rheinmetall ar trebui să înflorească multe, multe alte locuri de muncă secundare”, a declarat ministrul Economiei.

Potrivit acestuia, numărul angajaților direcți se va apropia de 1.000 de persoane, iar proiectul ar putea avea un efect decisiv asupra revitalizării economice a zonei Victoria.

„Salvarea zonei”, a spus Darău, referindu-se la impactul investiției.

În contextul îngrijorărilor legate de ariile protejate din zonă, ministrul Economiei a precizat că procesul de revizuire a perimetrelor este o obligație asumată la nivel european și nu are legătură cu actuala guvernare.

„Avem obligație europeană să revedem perimetrele de arii protejate. Sunt niște contracte care nu au nicio legătură cu actuala guvernare, de consultanță, prin care niște experți propun redesenarea acestor arii”, a explicat Irineu Darău.

Acesta a subliniat că decizia finală va aparține comunităților locale, prin votul consiliilor locale și al Consiliului Județean.

„Finalizarea acelor hărți va fi aprobată în consiliile locale, în Consiliul Județean. Asta înseamnă că fiecare comunitate, fiecare primar, fiecare Consiliu Local va avea cuvântul final, dar trebuie să accepte cei de acolo”, a declarat ministrul, la Digi24.

În ceea ce privește dezvoltarea capacităților de producție militară, Irineu Darău a explicat că România urmărește, prin programul european SAFE, să corecteze deficiențele acumulate în trecut în industria de apărare.

„Noi facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca în acest program SAFE până în 2030 să corectăm aceste lucruri. Încă o dată încercăm, dacă vreți, să umplem anumite goluri și anumite goluri de echipamente și de licențe în interiorul programului SAFE”, a afirmat ministrul Economiei.

Acesta a subliniat că parteneriatele cu mari investitori internaționali sunt esențiale, dar doar în condițiile unei localizări reale a producției.

„Să ne asigurăm că România nu va fi doar piață de asamblare de echipamente militare și chiar vom produce echipamente militare”, a spus Darău.

Contractele finale privind producția de armament și muniție sunt așteptate să fie semnate cel târziu la finalul lunii mai 2026. Până atunci, Ministerul Economiei poartă negocieri pentru a asigura un procent cât mai mare de producție realizată pe teritoriul României.

„Noi negociem la sânge să ne asigurăm că un procent cât mai mare din producție în principiu 65-70-80% se va întâmpla pe teritoriul românesc cu români”, a declarat ministrul Economiei.

Rheinmetall, lider european în producția de muniție

Rheinmetall, cel mai mare producător european de echipamente militare, își extinde rapid capacitățile de producție în contextul războiului din Ucraina. Potrivit Wall Street Journal, compania va putea produce în curând aproximativ 1,5 milioane de proiectile de artilerie de 155 mm pe an, un volum care depășește producția cumulată a industriei de apărare din Statele Unite.

În prezent, SUA produc anual aproximativ 480.000 de proiectile de acest tip, în timp ce Rheinmetall a investit masiv în noi unități de producție după invazia Rusiei în Ucraina, punând în funcțiune sau construind un total de 16 fabrici în Germania și în alte state europene, inclusiv România.

Directorul general al Rheinmetall, Armin Papperger, declara în martie 2024 pentru Süddeutsche Zeitung că grupul vizează o producție de peste un milion de proiectile de artilerie până în 2027. În acest moment, cea mai mare parte a muniției produse de companie este destinată Ucrainei.