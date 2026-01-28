Irineu Darău a explicat că statul român analizează atent modul în care sunt selectați partenerii industriali implicați în producția militară finanțată din fonduri europene, tocmai pentru a evita situațiile în care interese ostile ar putea pătrunde în acest sector strategic prin intermediari.

„Companiile cu istoric lung lucrează cu furnizori siguri. E un act de credibilitate pe care-l vom lua în calcul când vom stabili cu cine vom lucra.

În al doilea rând, pe chestiuni atât de sensibile avem nevoie de un sprijin permanent al tuturor serviciilor de informații. Al treilea element de siguranță este că aceste companii care lucrează cu NATO au nevoie de anumite certificări. Transparența lanțului trebuie să fie completă, pentru că și în UE și în România și în NATO există niște procese foarte bine stabilite. Există niște procese foarte bine definite.”

Ministrul Economiei a atras atenția că România nu se mai află într-o perioadă de pace clasică, iar riscurile la adresa securității sunt permanente, chiar dacă nu se manifestă prin conflicte armate directe.

„Suntem în război hibrid. Foarte puțin politicieni vorbesc în România despre războiul hibrid. Noi suntem deja în război hibrid, asta înseamnă că, nu la cald, nu cu arme în mână, cineva ne vrea răul zilnic. Vrea haosul economic, democratic politic, militar, cineva ne vrea izolați și slabi.”

În acest context, Darău a subliniat importanța cooperării la nivel european și euroatlantic în materie de securitate.

„Eu vă întreb: Serviciile românești de informații sunt mai puternice singure în România sau în context european? Cine ne vrea săraci, slabi, doar dușmanii ne vor așa. Acesta este apelul meu: Trebuie să rămânem uniți!”

Potrivit ministrului Economiei, populația trebuie să fie conștientă de faptul că presiunile asupra României sunt continue și vizează inclusiv destabilizarea economică și instituțională.

„Populația trebuie să știe că suntem în război hibrid. Asta înseamnă că în fiecare zi, în fiecare oră, cineva încearcă să ne dezinformeze, să ne penetreze sistemele de securitate și noi trebuie să fim de zece ori mai atenți. Nu se compară aceste vremuri cu multe altele de zeci de ani de pace veritabilă în Europa. Nu mai suntem într-o pace veritabilă în Europa și nu doar în Ucraina.”

Irineu Darău a explicat că acest climat face ca producția militară să fie mult mai dificil de gestionat, fiind necesare filtre suplimentare și mecanisme stricte de control.

„Și-atunci e mai greu să produci militar în siguranță în stare de război hibrid. De aceea ne luăm măsuri de siguranță. (…) Nu ne permitem extremiștii la putere pentru că ar însemna că punem România pe tavă rușilor. Dacă nu avem majoritate în Guvern devenim vulnerabili”, a declarat ministrul Economiei la interviurile „Adevărul”.

SAFE și achizițiile militare ale României

În cadrul interviului, ministrul Economiei a vorbit și despre proiectele depuse de România pentru a obține finanțare prin mecanismul european SAFE, precum și despre planurile de achiziție de armament și echipamente militare. Oficialul a subliniat că toate aceste demersuri vor fi realizate cu respectarea strictă a procedurilor de securitate, certificare și transparență, pentru a proteja interesele strategice ale statului român.