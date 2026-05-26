Statul pune la bătaie peste 288 de milioane de lei pentru firme. Sunt finanțate investiții în digitalizare, automatizare și eficiență energetică

Ministerul Economiei a deschis înscrierile pentru un nou program de finanțare dedicat companiilor care vor să își modernizeze activitatea și să investească în tehnologii noi. Bugetul total depășește 288 de milioane de lei, iar fondurile sunt destinate firmelor interesate de automatizare, digitalizare, eficiență energetică și dezvoltarea capacităților de producție.

Potrivit ministrului Economiei, Irineu Darău, programul răspunde unei nevoi semnalate constant de mediul de afaceri, în condițiile în care companiile se confruntă cu presiuni tot mai mari legate de costuri și competitivitate.

„Vorbim despre peste 288 milioane de lei pentru firmele românești care vor să investească în producție mai modernă, automatizare, digitalizare și eficiență energetică”, a transmis Irineu Darău. „În ultimele luni am discutat cu mulți antreprenori din industrie și aproape toți spun același lucru: dacă vrem să rămânem competitivi, trebuie să investim. În tehnologii noi, în procese mai eficiente și în capacitatea de a produce mai bine și cu costuri mai mici”, a precizat ministrul Economiei.

Schema de finanțare acoperă o gamă largă de investiții destinate modernizării activității economice. Printre proiectele eligibile se numără modernizarea liniilor de producție și achiziția de echipamente necesare dezvoltării activității. Companiile pot solicita fonduri și pentru automatizarea proceselor industriale sau pentru digitalizarea operațiunilor interne.

De asemenea, programul permite finanțarea investițiilor care urmăresc reducerea consumului de energie și creșterea eficienței energetice. Sunt eligibile inclusiv proiectele care vizează implementarea tehnologiilor verzi și a soluțiilor de reciclare.

Un aspect important al programului este modul de acordare a finanțării. Ministerul Economiei a anunțat că proiectele vor fi analizate în ordinea depunerii cererilor, conform principiului „primul venit, primul servit”.

În practică, acest lucru înseamnă că firmele care finalizează mai repede procesul de înscriere și transmit documentația necesară au șanse mai mari să obțină finanțarea înainte de epuizarea bugetului disponibil.

Înscrierile sunt deschise până la data de 24 iunie 2026.

Pentru a facilita accesul companiilor la program, Ministerul Economiei a publicat un manual de utilizare dedicat creării profilului și identificării electronice pe platforma de înscriere.

Documentul oferă instrucțiuni privind pașii necesari pentru înregistrarea firmelor și depunerea cererilor de finanțare.

Autoritățile recomandă companiilor interesate să analizeze din timp condițiile de eligibilitate și documentele necesare pentru a putea depune dosarele în perioada de înscriere și pentru a beneficia de fondurile disponibile prin acest program de modernizare a activității economice.