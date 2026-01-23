Impozitele locale pe clădiri, terenuri și mijloace de transport reprezintă una dintre obligațiile fiscale anuale ale contribuabililor, indiferent dacă vorbim despre persoane fizice sau juridice. Respectarea termenelor de plată poate aduce reduceri consistente, în timp ce întârzierile sunt sancționate prin majorări automate. Pentru a clarifica termenele, procedura și modul în care autoritățile locale comunică cu contribuabilii, avocatul Claudiu Filipoiu explică ce prevede legislația în vigoare și ce trebuie să știe proprietarii înainte de scadențele fiscale.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal:

„Potrivit Codului fiscal, cele 3 impozite se plătesc anual, în 2 rate egale, la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie. Pentru plata cu anticipație (plata integrală până la 31 martie) a impozitelor locale, se acordă o bonificație de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local.”

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal:

„Nu, termenele de plată sunt stabilite de Codul fiscal și nu pot fi modificate de către consiliile locale.”

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal:

„Impozitul este exigibil în virtutea legii, așadar trebuie plătit la datele stabilite potrivit Codului fiscal. Totuși, pentru a cunoaște suma exactă datorată, este necesară decizie de impunere direcția de taxe și impozite locale. Fără decizia de impunere, contribuabilului i-ar fi greu să determine suma exacta de plată, aceasta fiind calculată de autoritățile locale.”

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal:

„În general, pentru neplata la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează dobânzi şi penalități de întârziere. Însă, pentru neplata la termen a impozitelor și taxelor datorate bugetelor locale, se datorează majorări de întârziere (nu dobânzi și penalități).”

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal:

„Majorările de întârziere se calculeaza și se aplică începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.”

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal:

„Potrivit Codului de procedură fiscală, nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență. Majorările sunt automate, prin efectul legii, neexistând o obligație de notificare prealabilă ca să poată fi calculate și percepute.”

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal:

„Da, autoritățile sunt obligate să trimită o somație de plată, prin care se acordă debitorului un termen de plată de 15 zile.”

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal:

„În cazul unor erori de comunicare (comunicare la o adresă necorespunzătoare), contribuabilul va putea contesta cu succes executarea silită, cu consecința anulării unor acte de executare sau a întregii executări.”

În cazul în care impozitele locale nu sunt achitate la termen, discutăm deja despre proceduri de executare silită, popriri sau chiar sechestru pe bunuri. Într-un al doilea material, avocatul Claudiu Filipoiu explică ce poate face autoritatea locală în astfel de situații, ce protecții există pentru contribuabili și cum poate fi oprită executarea.